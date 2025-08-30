به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موزه اسلامی مسجد الاقصی مجموعه‌ای منحصربه‌فرد از مصاحف تاریخی را در خود جای داده است که در طول اعصار اسلامی به مسجد الاقصی اهدا شده‌اند، از دوران اموی و عباسی گرفته تا فاطمی، ایوبی، مملوکی و عثمانی.

این نسخه‌های ویژه قرآن هدیه‌ای از خلفا، سلاطین، امرا، علما و شخصیت‌های برجسته اسلامی بوده و وقف مسجد الاقصی شده‌اند.

مصاحف موجود در این مجموعه از نظر خطوط، تزئینات و اندازه‌ها متنوع‌اند و با خطوط کوفی، مغربی، نسخ، ثلث و فارسی نوشته شده‌اند.

موزه اسلامی حدود ۶۰۰ نسخه نادر قرآن را نگه می‌دارد که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به "ربعة" سلطان سلیمان قانونی، "ربعة" سلطان عثمانی بایزید، یک مصحف بزرگ مملوکی متعلق به سلطان برسبای و نسخه‌ای دست‌نویس که گفته می‌شود از نوادگان پیامبر اسلام است، اشاره کرد.

از دیگر نسخه‌های ویژه می‌توان به مصحف خط کوفی متعلق به قرن هشتم یا نهم میلادی و "ربعة مغربی" متشکل از ۳۰ جزء اشاره کرد که سلطان مغرب، ابو الحسن المرینی، اوایل قرن سیزدهم وقف کرده بود. این نسخه تنها نسخه باقی‌مانده از سه نسخه‌ای است که وی به حرم مکی در مکه، مسجد النبی در مدینه و مسجد الاقصی در قدس اهدا کرده بود.

همچنین موزه دارای یک مصحف بزرگ به طول یک متر و عرض ۹۰ سانتی‌متر است که به قرن چهاردهم میلادی بازمی‌گردد.



.............

پایان پیام/ ۲۱۸

