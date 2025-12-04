اعتراض مسلمانان هند در پی دستور تخریب تالارهای ازدواج حامیان توقیر رضا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئولان اداره عمران شهر بریلی (BDA) در ایالت «اوتار پرادش هند» روزهای اخیر برای دو تالار پذیرایی ازدواج به‌نام‌های «Good Marriage Hall» و «Aiwan-e-Farhat» که گفته می‌شود با حامیان مولانا توقیر رضا خان، رئیس بازداشت‌شدۀ شورای اتحاد امت هند مرتبط‌اند، اقدام اداری آغاز کردند؛ این اقدام پس از ناآرامی‌های ۲۶ سپتامبر رخ می‌دهد که به‌دنبال تجمع مرتبط با کارزار «I Love Muhammad/من محمد رو دوست دارم» صورت گرفت و منجر به بازداشت مولانا توقیر رضا خان و چند تن از همراهانش شد.

به‌گفتۀ منابع اداره عمران شهر بریلی، این سالن‌ها بدون مجوز قانونی ساخته شده‌اند و در اصل از سال ۲۰۱۱ برای آنها دستور تخریب صادر شده بود؛ در روز اول دسامبر نیز ابلاغیه‌ای درباره «Aiwan-e-Farhat» تحویل شده و پلیس منطقه از محل بازدید اولیه کرده است. همزمان گزارش‌هایی حاکی از آن است که مالک «Good Marriage Hall» (در رسانه‌ها با نام رشید خان ذکر شده) هنگام اطلاع از احتمال اقدام، شروع به خارج‌کردن برخی اموال از محل کرد.

با این حال، اجرای تخریب این بار به تعویق افتاد؛ مقام‌های BDA علت تأخیر را کمبود نیروی انسانی عنوان کردند و عملیات تخریب همان روز انجام نشد. در پی این تحولات، رهبران محلی و اعضای جامعه اسلامی اعتراض کرده‌اند و می‌گویند تمرکز بر املاک مرتبط با هواداران مولانا توقیر رضا در حالی انجام می‌شود که املاک دیگری که گفته می‌شود در جریان ناآرامی‌ها آسیب دیده‌اند، مورد پیگرد مشابه قرار نگرفته‌اند. این اظهارات سؤالاتی درباره عدالت و تبعیض در برخوردهای اداری مطرح کرده است.

هواداران مولانا توقیر رضا و برخی از ساکنان مسلمان محلی این اقدامات را انتقامی می‌دانند و هشدار می‌دهند که نزدیک به دو دهه پس از صدور دستور نخست، فعال کردن ناگهانی پرونده‌ها می‌تواند در پیوند با فشارهای پس از ناآرامی تعبیر شود. در حال حاضر سرنوشت «Good Marriage Hall» و «Aiwan-e-Farhat» نامعلوم است و جامعه محلی خواستار شفافیت، اجرای قانون برابر و پرهیز از هر گونه برخورد گزینشی است.

...........

پایان پیام