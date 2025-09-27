به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در شهر بریلی هند، اعتراضات گستردهای با هدف لغو فوری پروندههای قضایی علیه جوانان مسلمان مرتبط با کمپین «من محمد را دوست دارم» شکل گرفت.
تظاهرات به رهبری مولانا «توقیر رضا» رئیس شورای اتحاد امت (IMC)، برگزار شد و پلیس برای کنترل اوضاع از باتوم و گاز اشکآور استفاده کرد. شاهدان عینی میگویند که پلیس بهطرز پرخاشگرانهای معترضان را هدف قرار داده است.
شایان ذکر است چند روز پیش نامهای جعلی از شورای اتحاد امت در فضای مجازی منتشر شده بود که مردم را به جای اقامۀ نماز جماعت جمعۀ اخیر، به ماندن در خانه ترغیب میکرد، اما رئیس شورا تأکید کرد که تظاهرات مسالمتآمیز ادامه خواهد داشت و خواستههایشان حتی به قیمت خشونت، به رئیسجمهور منتقل خواهد شد.
گفته میشود هزاران پرونده قضایی علیه مسلمانان هند بهخاطر گسترش کمپین «من محمد را دوست دارم» تشکیل شده است که ابتدا در کانپور، بزرگترین شهر ایالت اوتار پرادش شکل گرفت و بعد هم مردم مناطق مختلف هند به این جنبش پیوستند.
