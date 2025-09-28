رئیس شورای اتحاد امت هند در پی حمایت از کمپین «من محمد را دوست دارم» بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «توقیر رضا» رئیس شورای اتحاد امت هند در شهر «بریلی» در ایالت «اوتار پرادش» این کشور در پی حمایت از کمپین «من محمد را دوست دارم»، بازداشت شد.

افسر ارشد پلیس شهر بریلی، بازداشت توقیر رضا را تأیید کرد و گفت که روند قانونی در حال انجام است و وضعیت تحت کنترل است.

همچنین تعدادی از مسلمان هم در روز جمعه که در حمایت از کمپین «من محمد را دوست دارم» شرکت کرده بودند، توسط پلیس هند دستگیر شدند.

توقیر رضا در بیانیه ویدیویی که جمعه شب منتشر شد، رویکرد پلیس شهر بریلی هند را به چالش کشید و گفت که تحت قرنطینه خانگی قرار گرفته تا نتواند با هواداران خود صحبت کند یا یادداشتی به فرماندار شهر تحویل دهد. توقیر رضا، خواستار مداخله ریاست جمهوری هند در مورد حملات خشونت‌آمیز پلیس به مسلمانان بود.

وی مقامات را متهم به هدف قرار دادن مسلمانان کرد و تصریح کرد که پلیس از باتوم استفاده و اتهامات نادرستی علیه جامعه مسلمانان مطرح کرده است.

توقیر رضا هشدار داد که هرچه پلیس هند احساسات دینی را سرکوب کند، آنها قوی‌تر خواهند شد.

وی همچنین درگیری بین گروه‌های هندو و مسلمانان را رد کرد و ناآرامی‌ها را نتیجۀ اقدامات پلیس هند خواند.

مدتی است در هند، پلیس این کشور با سرکوب کمپین «من محمد را دوست دارم» جنجال‌های بسیاری آفریده و با دستگیری تعدادی و ثبت پروندۀ قضایی علیه بسیاری از شرکت‌کنندگان، خشم مسلمانان این کشور را برانگیخته است.

