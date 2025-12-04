برنی سندرز: میلیاردرها در عصر ترامپ ثروتمندتر شدند، مردم فقیرتر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنی سندرز، سناتور سرشناس آمریکایی از حزب دموکرات در کنگره، با اشاره به آمارهای تازه از رشد چشمگیر دارایی ثروتمندترین افراد آمریکا، اعلام کرد که از زمان انتخاب دونالد ترامپ، میلیاردرهایی همچون مارک زاکربرگ، جف بیزوس، لری الیسون و ایلان ماسک مجموعاً صدها میلیارد دلار به ثروت خود افزوده‌اند.

سندرز در این توئیت تأکید کرده است که در مقابل این رشد نجومی، حدود ۶۰ درصد شهروندان آمریکایی هشتشان گروی نهشان است و با افزایش هزینه‌های اساسی مانند غذا و مسکن دست‌وپنجه نرم می‌زنند؛ درحالی‌که پیشرفت سریع هوش مصنوعی نیز امنیت شغلی میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند.

متن پیام برنی سندرز در توییت:

از وقتی ترامپ انتخاب شد: مارک زاکربرگ ۲۵ میلیارد دلار ثروتمندتر شد جف بیزوس ۳۶ میلیارد دلار پولدارتر شد لَری اِلیسون ۷۸ میلیارد دلار به دارایی‌هاش اضافه شد.ایلان ماسک ۱۸۷ میلیارد دلار ثروتمندتر شد در همین حال، ۶۰ درصد مردم آمریکا در تأمین مخارج زندگی هشتشان گروی نهشان است، هزینهٔ غذا و مسکن سر به فلک کشیده و هوش مصنوعی دارد شغل‌ها را می‌بلعد.

