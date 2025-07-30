نباید یک دلار هم خرج دولت قاتل نتانیاهو شود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «برنی سندرز»، سناتور آمریکایی در سخنانی تند علیه سیاست‌های رژیم صهیونیستی گفت: مالیات‌دهندگان آمریکایی ده‌ها میلیارد دلار به حمایت از دولت نژادپرست و افراطی نتانیاهو اختصاص داده‌اند.

وی افزود: نمی‌توانیم به حمایت از دولتی ادامه دهیم که مانع ارسال کمک‌های انسانی شده و باعث قحطی گسترده در غزه شده است.

سندرز همچنین تأکید کرد: ما نباید بودجه دولت آمریکا را صرف پشتیبانی از دولتی کنیم که حدود ۶۰ هزار فلسطینی را کشته و بیش از ۱۴۳ هزار نفر را زخمی کرده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فشارهای داخلی و بین‌المللی علیه واشنگتن برای توقف حمایت از جنگ اسرائیل در غزه رو به افزایش است.

