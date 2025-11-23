به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در دورانی که با شکاف‌های عمیق سیاسی و تمرکز بی‌سابقه ثروت در دست گروهی کوچک از ثروتمندان مشخص می‌شود، میلیاردرهای آمریکایی مبالغی بی‌سابقه را برای اثرگذاری بر سیاست داخلی هزینه می‌کنند؛ موضوعی که به گفته روزنامه واشنگتن پست بیانگر نفوذ گسترده این گروه در ساختار تصمیم‌گیری سیاسی آمریکاست.

این روزنامه در گزارش خود، نمونه‌ای از این روند را با اشاره به کمک مالی جان کاتسیماتیدیس، میلیاردر حوزه املاک و نفت، مطرح کرده که در سال ۲۰۲۴ مبلغ ۲.۴ میلیون دلار برای حمایت از دونالد ترامپ و جمهوری‌خواهان اهدا کرده است؛ رقمی که تقریباً دو برابر کمک‌های وی در سال ۲۰۱۶ است. او گفته است احساس می‌کند در شرایط تشدید اختلافات دو حزب، ناچار به تلاش برای اثرگذاری بر مسیر سیاست آمریکاست.

کاتسیماتیدیس که دارایی خالص او ۴.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود، می‌گوید: اگر میلیاردر باشید، می‌خواهید میلیاردر باقی بمانید. مسئله فقط حفظ ثروتم نیست، بلکه من نگران آمریکا و سبک زندگی‌مان هستم.

افزایش ۱۴۰ برابری کمک‌های مالی ثروتمندان

تحلیل‌های روزنامه روزنامه واشنگتن پست نشان می‌دهد کمک‌های مالی ۱۰۰ ثروتمند بزرگ آمریکایی به انتخابات فدرال این کشور از سال ۲۰۰۰ تاکنون ۱۴۰ برابر شده است. این کمک‌ها در سال ۲۰۲۴ میلادی حدود ۷.۵ درصد کل هزینه‌های انتخاباتی را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۰ میلادی تنها ۰.۲۵ درصد بود.

واشنگتن پست می‌نویسد این واقعیت نشان‌دهنده نقش کلیدی ثروتمندان در تعیین جهت سیاست‌ها و انتخاب نامزدهاست؛ موضوعی که نگرانی گسترده‌ای را میان پژوهشگران علوم سیاسی و افکار عمومی برانگیخته است.

قوانین و اقتصاد در خدمت ثروتمندان

گزارش توضیح می‌دهد که طی دهه‌های اخیر، عوامل متعددی از جمله تحول صنعت فناوری و بازارهای مالی و کاهش مالیات‌ها، قدرت ثروتمندان را افزایش داده است. همچنین تصمیمات قضایی، محدودیت‌های مالی انتخاباتی را لغو کردند و راه را برای کمک‌های نامحدود هموار ساختند.

این روند باعث شده سیاستمداران آمریکایی بیش از هر زمان وابسته به سرمایه میلیاردرها باشند؛ به‌گونه‌ای که کمتر از ۰.۵ درصد از جمعیت آمریکا نفوذی فوق‌العاده بر سیاست‌ها و روند انتخابات پیدا کرده‌اند.

ورود میلیاردرها به مناصب دولتی

به گزارش روزنامه، ۴۴ نفر از مجموع ۹۰۲ میلیاردر آمریکایی یا همسرانشان در دهه گذشته به مناصب حکومتی از وزارت‌خانه‌ها تا شوراهای مشورتی انتخاب یا منصوب شده‌اند. مجموع ثروت این افراد اکنون ۶.۷ تریلیون دلار است؛ در حالی که یک دهه پیش این رقم ۲.۶ تریلیون دلار بود.

بخش عمده این ثروتمندان در سال ۲۰۲۴ از حزب جمهوری‌خواه حمایت کرده‌اند و بیش از ۸۰ درصد کمک‌های مالی ثروتمندترین آمریکایی‌ها به جمهوری‌خواهان اختصاص یافته است.

چرخش میلیاردرهای فناوری به سمت ترامپ

بر اساس گزارش، برخی میلیاردرهای فناوری از جمله ایلان ماسک و پیتر ثیل پس از اختلافات با دولت بایدن، به سمت ترامپ متمایل شده‌اند. ماسک در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۹۴ میلیون دلار برای کمک به انتخاب ترامپ و سایر جمهوری‌خواهان خرج کرده است.

در مجموع، سرمایه‌داران بخش فناوری ۵۰۹ میلیون دلار برای جمهوری‌خواهان و تنها ۱۸۶ میلیون دلار برای دموکرات‌ها اختصاص دادند.

پول همیشه پیروزی نمی‌آورد

با وجود نفوذ گسترده، کمک‌های مالی میلیاردرها همیشه پیروزی سیاسی را تضمین نمی‌کند. نمونه‌اش شکست «بلیک ماسترز» در رقابت سنا در آریزونا است، با اینکه پیتر ثیل ۱۵ میلیون دلار برای او هزینه کرده بود.

نمونه دیگر، شکست تلاش میلیاردرها برای جلوگیری از پیروزی «زهران ممدانی» در نیویورک است؛ فردی که در نهایت با شعار مقابله با الیگارشی پیروز شد.

نتیجه‌گیری: دموکراسی آمریکا در مسیر الیگارشی؟

واشنگتن پست در پایان گزارش خود هشدار می‌دهد که نفوذ ثروتمندان در سیاست آمریکا چه از طریق کمک‌های انتخاباتی و چه ورودشان به ساختار حکومتی به سطحی بی‌سابقه رسیده است. به گفته روزنامه، این روند خطر تبدیل دموکراسی آمریکا به الیگارشی مبتنی بر ثروت و قدرت را افزایش می‌دهد؛ موضوعی که نگرانی‌ جدی تحلیلگران سیاسی را برانگیخته است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸