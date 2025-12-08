اسناد هجوم بردن به خانه حضرت زهرا(س)

خبر گزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: پس از شهادت رسول خدا صلی الله علیه وآله در صفر سال یازدهم هجری، عده‌ای بر خلاف بیعتی که با ایشان و امیرالمؤمنین امام علی علیه‌السلام در غدیر خم کرده بودند، خلافت را از مسیر اصلی خود خارج کرده و آن را غصب نمودند. عده‌ای از اصحاب باوفای رسول خدا نیز به این عمل اعتراض کرده و در خانه حضرت زهرا علیهاالسلام تحصّن کردند. به دنبال این تحصّن، هواداران ابوبکر به دستور او به صورت مسلحانه به درب خانه حضرت علی آمده و ساکنان آن خانه را تهدید و ارعاب نمودند که این عمل منجر به شکست تحصن به فرمان امام علی برای جلوگیری از پیشامد ناگوار شد.

باز به دستور دستگاه خلافت و با هدف بیعت گرفتن از امام علی علیه‌السلام، به خانه ایشان هجوم برده شد که در این هجوم، درب خانه آتش زده شد و حضرت فاطمه که پشت درب بودند در اثر ضربه به در توسط عمر بن خطاب مجروح شده و جنینی که در رحم داشتند سقط نمودند. همچنین امام علی علیه‌السلام را به زور از خانه خارج نموده و به مسجد برای بیعت اجباری بردند. بنابراین، نقلهای «هجوم به بیت حضرت فاطمه علیهاالسلام» به دو گروه تقسیم می‌شود: یکی هجوم اول که منجر به شکست تحصن شد؛ و دیگری، هجوم اصلی که منجر به سوزاندن خانه اهل بیت و جسارت به دختر پیامبر و خارج کردن به زور امیرالمؤمنین از خانه شد.

تحصن در خانه حضرت زهرا

پس از آنکه ابوبکر به خلافت رسید، عده ای از مهاجران و انصار و همچنین بنی هاشم برای نشان دادن اعتراض خود به اینکه خلاف آنچه که با رسول خدا(ص) در غدیر خم بیعت شده بود، در خانه دختر رسول خدا(ص) متحصن شدند.

موضوع خودداری امام علی(ع) و همراهان وی از بیعت با ابوبکر و تحصن آنان در خانه حضرت فاطمه(س)، در کتاب های سیره، تاریخ، صحاح و مسانید، کلام و شرح رجال و معاریف، به حد تواتر روایت شده است و تردیدی در صحّت آن نیست. ولی چون نویسندگان کتابهای مزبور خوش نداشتند از اتفاقاتی که بین متحصّنان و حزب پیروز رخ داده است پرده بردارند، به جز آن مقدار که ناخودآگاه از قلمشان تراوش کرده است، چیزی به دست نداده اند. برخی از این منابع عبارتند از:

یعقوبی (متوفّای ۲۹۲ ق) در کتاب خود (تاریخ یعقوبی، اشاره مختصری به حوادث هجوم اول نموده و چنین نقل می کند: «و به ابابکر و عمر [خبر] رسید که گروهی از مهاجرین و انصار همراه علی بن ابیطالب در خانه فاطمه دختر پیامبر خدا گرد آمده اند.»[۱]

ابن قتیبه دینوری می نویسد: «ابوبکر در پی عده ای بود که با او بیعت نکرده بودند و گرد علی (ع) تجمع کرده بودند، لذا عمر را به دنبال آنها فرستاد، چون عمر سر رسید، آنان را صدا کرد ولی آنها اعتنایی نکرده و از خانه خارج نشدند.»[۲]

محمد بن جریر طبری در کتاب خود (تاریخ طبری) آورده است که: «عمر بن خطاب به در خانۀ علی آمد، در حالی که گروهی از مهاجران در آنجا گرد آمده بودند.[۳]

ابن عبد ربه در «العقد الفرید» می گوید: «ابوبکر به عمر بن خطاب مأموریت داد که برود و آنان (متحصنان) را از خانه زهرا بیرون آورد.»[۴]

محمد بن شحنه حنفی می گوید: «پس از سقیفه، جماعتی از اصحاب و بنی هاشم مانند زبیر، عتبه بن ابی لهب، خالد بن سعید بن عاص، مقداد، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، عمار بن یاسر و... از بیعت با ابوبکر سر باز زده و متمایل به ولایت علی (ع) در خانه وی جمع شدند».[۵]

ابن ابی الحدید معتزلی می گوید: «بنی هاشم در خانه علی (ع) جمع شدند و زبیر با ایشان بود زیرا خود را از بنی هاشم می شمرد، پس عمر با گروهی به سوی خانه حضرت فاطمه رفتند».[۶]

همچنین در برخی منابع از خود عمر بن خطاب نقل شده: «پس از این که خداوند، پیامبرش را به سوی خود فرا خواند، از گزارش هایی که به ما رسید یکی این بود که علی و زبیر و همراهانشان از ما بریده اند و در مقام مخالفت با ما، در خانه فاطمه گرد آمدند.»[۷]

تمام این منابع که همه از اهل سنت هستند به ما می گویند که عده ای نسبت به انتخاب خلیفه اول معترض بوده و اعتراض خود را به صورت تحصن در خانه اهل بیت رسول خدا نشان دادند.

تحصن کنندگان در خانه حضرت زهرا

مورّخان، در شمار کسانی که از بیعت با ابوبکر سرباز زدند و همراه با امام علی(ع) و زبیر در خانه حضرت فاطمه(س) تحصن کردند، این اشخاص را نام برده اند: عباس بن عبدالمطلب، عتبة بن ابی لهب، سلمان فارسی، ابوذر غفاری، عمار بن یاسر، مقداد بن اسود، براء بن عازب، اُبیّ بن کعب و گروهی از بنی هاشم و مهاجران و انصار.[۸]

هجوم اول و شکستن تحصن

از موضوع بندی دقیق حوادث «هجوم اول»، می توان به شاخصه های زیر دست یافت:

تحصن (اجتماع) تعدادی از مخالفین بیعت با ابوبکر (به ویژه زبیر بن عوام) در بیت حضرت فاطمه علیهاالسلام؛ (مخاطب و هدف اصلی مهاجمین در هجوم اول، همه تحصن کنندگان و حامیان امیرالمؤمنین علیه السلام و در رأس آنان، زبیر بن عوام می باشد.)

تهدید عمر بن خطاب به سوزاندن بیت فاطمه علیهاالسلام در صورت عدم خروج متحصنین از آنجا؛

خروج متحصنین از بیت فاطمه علیهاالسلام، به ویژه خروج زبیر در حالی که شمشیر به دست داشت؛

عدم خروج حضرت علی علیه السلام از بیت فاطمه علیهاالسلام، علیرغم خروج متحصنین؛

برخی از مهاجمان، علاوه بر عمر بن خطاب عبارتند از: اُسید بن حضیر، سلمة بن سلامه، ثابت بن قیس، عبدالرحمن بن عوف، محمد بن سلمه و سلمة بن اسلم.

دستور ابوبکر به شکستن تحصن

به ابوبکر و عمر گزارش دادند که جمعی از مهاجران و انصار در خانه فاطمه(س)، دختر پیامبر خدا(ص)، پیرامون علی بن ابی طالب(ع) گرد آمده اند و قصد دارند که برای خلافت با او بیعت کنند.[۹] ابوبکر به عمر دستور داد که به خانه فاطمه رود و آنان را از آنجا بیرون کند و اجتماعشان را پراکنده سازد و اگر مقاومت کردند با آنها بجنگد.[۱۰]

تهدید عمر به آتش زدن خانه

عمر، در اجرای فرمان ابوبکر، رو به خانه فاطمه(س) نهاد، در حالی که شعله ای از آتش در دست گرفته بود و تصمیم داشت که با آن، خانه را به آتش بکشد. چون فاطمه(س) به پشت در آمد، به عمر گفت: ای پسر خطّاب! آمده ای خانه ما را آتش بزنی؟ عمر پاسخ داد: آری، مگر این که با امت همراه شوید [و با ابوبکر بیعت کنید].[۱۱]

بلاذری در این باره چنین آورده است: ابوبکر، برای بیعت گرفتن از علی(ع) در پی او فرستاد، ولی او بیعت نکرد. آن گاه عمر، با شعله آتش، به سوی خانه وی رهسپار گشت. در آستانه در، فاطمه(س) با او رو به رو شد و گفت: ای پسر خطّاب! آمده ای تا در خانه مرا آتش بزنی؟ عمر پاسخ داد: آری... این کار، دینی را که پدرت آورده تقویت می کند.[۱۲]

دینوری در کتاب «الامامة و السیاسة» می نویسد: عمر آمد و علی(ع) و دیگر کسانی را که در خانه وی بودند صدا کرد که بیرون بیایند، ولی قبول نکردند. عمر گفت: قسم به خدایی که جانم در دست اوست، بیرون می آئید یا خانه را با هر که در آن هست آتش می زنم. به عمر گفتند: فاطمه(س) در خانه است. گفت: باشد، خانه را آتش می زنم.[۱۳]

پایان تحصن

ابن ابی شیبه می نویسد: دختر گرامی پیامبر(س) به علی (ع) و زبیر گفت: عمر نزد من آمد و سوگند یاد کرد که اگر اجتماع شما تکرار شود، خانه را بر شما به آتش کشد، به خدا سوگند! او آنچه را سوگند خورده انجام می دهد.[۱۴]

پس زبیر با شمشیر کشیده، به مقابله او شتافت، ولی پایش لغزید و شمشیر از دستش بر زمین افتاد. مهاجمان حمله بردند و او را دستگیر کردند. نص تاریخ طبری در این مورد این چنین است: «بایعَ النّاسُ و استَشْبَتُوا لِلْبَیعه و تَخَلَّفَ عَلِیَّ و الزُّبَیرُ وَ اخْتَرطَ الزُّبَیرُ سَیفَه وَ قالَ لا اَعمَدُهُ حَتّی یبایعَ عَلیّ. فَبَلَغَ ذلِک اَبابکرِ وَ عُمَرَ. فقالَ عُمَرُ: خُذُوا سَیفَ الزُّبَیرِ فَاضْرِبوا بِهِ الحَجَر».[۱۵]

عمر به همراه دیگر مهاجمان با خشونت وارد خانه شدند. در این میان، حضرت فاطمه(س) مهاجمان را تهدید کرد که اگر از خانه بیرون نروند به خدا شکایت خواهد کرد.[۱۶] از این رو مهاجمان خانه را ترک کردند و به جز علی و بنی‌هاشم همه تحصن‌کنندگان را به مسجد بردند تا با ابوبکر بیعت کنند.[۱۷]

هجوم اصلی و جسارت به حضرت زهرا

زمان وقوع هجوم اصلی

بنا بر روایت های نقل شده از مورخان و علمای شیعه و سنی، هجوم به خانه حضرت زهرا علیهاالسلام پس از وقایع زیر صورت پذیرفت:

پس از بازگشت سپاه اسامة بن زید و پرچم دار او بریده اسلمی: بُرَیده کسی است که پیامبر صلی الله علیه وآله او را بعنوان پرچمدار سپاه اسامه منصوب کرده بود، سپاهی که بعلت کارشکنی برخی از اصحاب در زمان حیات رسول الله، موفق به حرکت به سوی مرزهای روم نشده بود، ولی بعد از رحلت آن حضرت، ابوبکر این سپاه را اعزام کرد و پرچم را بدست بریده داد. مردم قبیله بنی اسلم در ماجرای بیعت گرفتن برای ابوبکر نقش داشتند، بدین صورت که به پیشنهاد عمر بن خطاب مردم بنی اسلم (قبیله بریده) در کوچه و بازار همراه ابوبکر راه می رفتند و هر کسی را که می دیدند، برای بیعت با ابوبکر می گرفتند و به سوی ابوبکر می آوردند و در صورت مخالفت، او را بسوی ابوبکر می کشیدند تا بیعت عامه محقق شود.[۱۸]

بریده وقتی مشاهده کرد قومش مورد سوءاستفاده علیه امیرالمؤمنین علیه السلام قرار گرفته‌اند، ظاهراً برای نشان دادن اعتراض خود و پاک کردن عیب و عار اقدامات قومش، دست به اقدام عملی زد و بعد از برگشت از مؤته پرچم را برد و در میان بنی اسلم زد و به تعبیری در واقع، تظاهراتی بر پا کرد. دو گونه شعار از آنها نقل شده است: یکی اینکه بریده گفت: «لا أبایع حتی یبایع علی‌ بن ابی طالب؛ بیعت نمی‌کنم مگر آنکه علی‌بن ابی طالب بیعت کند». و شعار دیگر اینکه گفتند: «لا نُبایع حتی یبایع بریده؛ بیعت نمی‌کنیم، مگر آنکه بریده بیعت نماید». همین مسئله موجب بیدار شدن دستگاه خلافت شد تا برای گرفتن بیعت از علی(علیه السلام) بر ایشان فشار بیاورند.[۱۹]

مسیر مدینه تا مؤته مطابق با آنچه محمد بن عمر واقدی (م ۲۰۴ ق) در «المغازی» تصریح نموده بیست روز بوده است. و طبری نیز رفت و برگشت سپاه اسامه را ۴۰ روز گفته است.[۲۰] بنابراین با احتساب گذشتن چند روز از رحلت رسول‌خدا(ص) و سپس اعزام سپاه اسامه،‌ و نیز چند روز پس از بازگشت اسامه و رفتن بریده به قبیله‌اش و آمدن آنان به مدینه، هجوم به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها که پس از جریان بریده بوده است، حداقل باید ۵۰ روز بعد از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله باشد و بر این اساس، اینکه غالبا زمان این هجوم و شهادت حضرت محسن فرزند حضرت فاطمه(س) در روزهای اول ربیع الاول گرفته می شود، نمی تواند درست باشد.

شاخصه‌های هجوم اصلی

از موضوع بندی دقیق حوادث «هجوم اصلی»، می توان به شاخصه های زیر برای این هجوم دست یافت:

تنها بودن اهل بیت علیهم السلام در هنگام «هجوم اصلی» و خالی بودن بیت فاطمه علیهاالسلام از یاران حضرت علی علیه السلام (مخاطب و هدف اصلی مهاجمین در هجوم اصلی، امیرالمؤمنین علیه السلام می باشد.)

بیرون کشاندن اجباری حضرت علی علیه السلام از خانه توسط مهاجمین و تهدید ایشان به قتل

به آتش کشیدن درب خانه حضرت زهرا علیهاالسلام توسط مهاجمین

ضرب و جرح حضرت زهرا علیهاالسلام توسط مهاجمین و سقط حضرت محسن

هجوم اصلی به روایت سلمان فارسی

سلمان فارسی روایت می کند که: وقتی علی علیه السّلام خوار کردن مردم و ترک یاری او، و متحد شدنشان با ابوبکر و اطاعت و تعظیمشان نسبت به او را دید، خانه‌ نشینی اختیار کرد. عمر به ابوبکر گفت: چه مانعی دارد که سراغ علی بفرستی تا بیعت کند، چرا که کسی جز او و این چهار نفر (حضرت علی (ع)، حضرت زهرا(س) و فرزندانشان) باقی نمانده مگر آنکه بیعت کرده‌اند. ابوبکر -که در میان آن دو نرمخوتر و سازشکارتر و دوراندیش‌تر بود، و دیگری (عمر) تندخوتر و غلیظتر و خشن‌تر بود- گفت: چه کسی را سراغ او بفرستیم؟ عمر گفت: قُنفذ را می ‌فرستیم. او مردی تندخو و غلیظ و خشن و از آزادشدگان است و نیز از طایفه بنی عدی بن کعب (عمر نیز از همین طایفه است‌) است.

ابوبکر، قنفذ را نزد امیرالمؤمنین علیه السّلام فرستاد و عده ‌ای کمک نیز به همراهش قرار داد. او آمد تا در خانه حضرت و اجازه ورود خواست، ولی حضرت به آنان اجازه نداد. اصحاب قنفذ به نزد ابوبکر و عمر برگشتند در حالی که آنان در مسجد نشسته بودند و مردم اطراف آن دو بودند و گفتند: به ما اجازه داده نشد. عمر گفت: بروید، اگر به شما اجازه داد وارد شوید وگرنه بدون اجازه وارد شوید. آنها آمدند و اجازه خواستند. حضرت زهرا علیها السّلام فرمود: «به شما اجازه نمی‌ دهم بدون اجازه وارد خانه من شوید». همراهان او برگشتند ولی خود قنفذ آنجا ماند.

آنان (به ابوبکر و عمر) گفتند: فاطمه چنین گفت، و ما از اینکه بدون اجازه وارد خانه‌ اش شویم خودداری کردیم. عمر عصبانی شد و گفت: ما را با زنان چه کار است؟! سپس به مردمی که اطرافش بودند دستور داد تا هیزم بیاورند. آنان هیزم برداشتند و خود عمر نیز همراه آنان هیزم برداشت و آنها را اطراف خانه علی و فاطمه علیهماالسّلام قرار دادند. سپس عمر ندا کرد بطوری که علی و فاطمه علیهماالسّلام بشنوند و گفت: «بخدا قسم ای علی باید خارج شوی و با خلیفه پیامبر بیعت کنی وگرنه خانه را با خودتان به آتش می ‌کشم»! حضرت زهرا علیها السّلام فرمود: ای عمر، ما را با تو چه کار است؟ جواب داد: در را باز کن و گر نه خانه‌ تان را به آتش می ‌کشیم! فرمود: «ای عمر، از خدا نمی‌ ترسی که به خانه من وارد می ‌شوی»؟! ولی عمر ابا کرد از اینکه برگردد.

عمر آتش طلبید و آن را بر در خانه شعله ‌ور ساخت! و سپس در را فشار داد و باز کرد و داخل شد! حضرت زهرا علیها السّلام در مقابل او در آمد و فریاد زد: «یا ابتاه، یا رسول اللَّه»! عمر شمشیر را در حالی که در غلافش بود بلند کرد و به پهلوی حضرت زد. آن حضرت ناله کرد: «یا ابتاه»! عمر تازیانه را بلند کرد و به بازوی حضرت زد. آن حضرت صدا زد: «یا رسول اللَّه، ابوبکر و عمر با بازماندگانت چه بد رفتاری کردند»!

علی علیه السّلام ناگهان از جا برخاست و گریبان عمر را گرفت و او را به شدت بر زمین زد و بر بینی و گردنش کوبید و خواست او را بکشد. ولی سخن پیامبر صلی اللَّه علیه وآله و وصیتی را که به او کرده بود بیاد آورد و فرمود: «ای پسر صُهاک، قسم به آنکه محمّد را به پیامبری مبعوث نمود، اگر نبود مقدّری که از طرف خداوند گذشته و عهدی که پیامبر با من نموده است، می ‌دانستی که تو نمی ‌توانی به خانه من داخل شوی».

عمر فرستاد و کمک خواست. مردم هم آمدند تا داخل خانه شدند. قنفذ نزد ابوبکر برگشت در حالی که می ‌ترسید علی علیه السّلام با شمشیر سراغش بیاید چرا که شجاعت و شدّت عمل آن حضرت را می‌ دانست.

ابوبکر به قنفذ گفت: «برگرد، اگر از خانه بیرون آمد (دست نگه دار) وگرنه در خانه‌ اش به او هجوم بیاور، و اگر مانع شد خانه را بر سرشان به آتش بکشید»! قنفذ ملعون آمد و با اصحابش بدون اجازه به خانه هجوم آوردند. علی علیه السّلام سراغ شمشیرش رفت، ولی آنان زودتر به طرف شمشیر آن حضرت رفتند، و با عدّه زیادشان بر سر او ریختند و او را گرفتند و بر گردن او طنابی انداختند!!

حضرت زهرا علیها السّلام جلو در خانه، بین مردم و امیرالمؤمنین علیه السّلام مانع شد. قنفذ ملعون با تازیانه به آن حضرت زد، بطوری که وقتی حضرت از دنیا می ‌رفت در بازویش از زدن او اثری مثل دستبند بر جای مانده بود!

سپس علی علیه السّلام را بردند و به شدت او را می‌ کشیدند، تا آنکه نزد ابوبکر رسانیدند. و این در حالی بود که عمر بالای سر ابوبکر با شمشیر ایستاده بود، و خالد بن ولید و ابو عبیدة بن جراح و سالم مولی ابی حذیفه و معاذ بن جبل و مغیرة بن شعبة و اسید بن حضیر و بشیر بن سعید و سایر مردم در اطراف ابوبکر نشسته بودند و اسلحه همراهشان بود.

سلیم بن قیس هلالی می‌گوید: به سلمان گفتم: آیا بدون اجازه به خانه فاطمه علیها السّلام وارد شدند»؟! گفت: آری بخدا قسم، و این در حالی بود که او «خمار» نداشت. [۲۱] حضرت زهرا علیها السّلام صدا زد: «وا ابتاه، وا رسول اللَّه، ای پدر، ابوبکر و عمر بعد از تو با بازماندگانت بدرفتاری کردند در حالی که هنوز چشمان تو در قبرت باز نشده است».

سلمان می ‌گوید: ابوبکر و اطرافیانش را دیدم که می‌ گریستند و صدایشان به گریه بلند شده بود. در میان آنان کسی نبود مگر آنکه گریه می‌ کرد جز عمر و خالد بن ولید و مغیرة بن شعبه و عمر می‌گفت: ما را با زنان و رأی آنان کاری نیست!!

سلمان می ‌گوید: علی علیه السّلام را نزد ابوبکر رسانیدند در حالی که می‌ فرمود: بخدا قسم، اگر شمشیرم در دستم قرار می ‌گرفت می ‌دانستید که هرگز به این کار دست نمی ‌یابید. بخدا قسم خود را در جهاد با شما سرزنش نمی‌ کنم، و اگر چهل نفر برایم ممکن می ‌شد جمعیت شما را متفرّق می ‌ساختم، ولی خدا لعنت کند اقوامی را که با من بیعت کردند و سپس مرا خوار نمودند.

ابوبکر تا چشمش به علی علیه السّلام افتاد فریاد زد: «او را رها کنید»! علی علیه السّلام فرمود: ای ابوبکر، چه زود جای پیامبر را ظالمانه غصب کردید! تو به چه حقّی و با داشتن چه مقامی مردم را به بیعت خویش دعوت می ‌نمایی؟ آیا دیروز به امر خدا و پیامبر با من بیعت نکردی؟

وقتی علی علیه السّلام را به نزد ابو بکر رسانیدند عمر بصورت اهانت‌ آمیزی گفت: «بیعت کن و این اباطیل را رها کن»!

علی علیه السّلام فرمود: اگر انجام ندهم شما چه خواهید کرد؟ گفتند: ترا با ذلّت و خواری می‌کشیم! فرمود: در این صورت بنده خدا و برادر پیامبرش را کشته‌اید! ابوبکر گفت: بنده خدا بودن درست است، ولی به برادر پیامبر بودن اقرار نمی‌کنیم! فرمود: آیا انکار می‌کنید که پیامبر صلی اللَّه علیه وآله بین من و خودش برادری قرار داد؟ گفتند: «آری»! و حضرت این مطلب را سه مرتبه بر ایشان تکرار کرد.

سپس حضرت رو به آنان کرد و فرمود: ای گروه مسلمانان و ای مهاجرین و انصار، شما را بخدا قسم می‌دهم که آیا در روز غدیر خم از پیامبر شنیدید که آن مطالب را می‌فرمود، و در جنگ تبوک آن مطالب را می‌ فرمود؟

سپس علی علیه السّلام آنچه پیامبر صلی اللَّه علیه وآله علنی برای عموم مردم در باره او فرموده بود چیزی باقی نگذاشت مگر آنکه برای آنان یادآور شد. (و مردم در باره همه آنها اقرار کردند و) گفتند: بلی، بخدا قسم‌ ....».[۲۲]

هجوم اصلی در منابع اهل سنت

با وجود سانسور بی حد و حصر علمای اهل سنت از این واقعه، اما به صورت جسته گریخته از این فاجعه عظیم و مصیبت بزرگ در کتاب هایشان نقل شده است:

احمد شهرستانی در الملل و النحل می نویسد: از جمله عقائد «نظّام معتزلی» آن بود که می گفت: عمر به خانه فاطمه حمله ور شده و فریاد می زد: خانه را با اهلش به آتش بکشید، در حالی که در خانه نبود مگر علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام. او در ادامه می نویسد: همانا عمر چنان ضربه ای به شکم فاطمه در روز بیعت زد که فاطمه جنین خود (محسن) را از شکم انداخت.[۲۳]

امام الحرمین جوینی، استاد ذهبی از رسول خدا صلی الله علیه وآله این گونه روایت می کند: زمانی که فاطمه را دیدم، به یاد صحنه‌ای افتادم که پس از من برای او رخ خواهد داد، گویا می‌بینم ذلت وارد خانۀ او شده،‌ حرمتش پایمال گشته، حقش غصب شده، از ارث خود ممنوع گشته، پهلوی او شکسته شده و فرزندی را که در رحم دارد، سقط شده؛ در حالی که پیوسته فریاد می‌زند: وا محمداه! ولی کسی به او پاسخ نمی‌دهد،‌ کمک می خواهد؛ اما کسی به فریادش نمی‌رسد. او اول کسی است که از خاندانم به من ملحق می‌شود و در حالی بر من وارد می‌شود که محزون، گرفتار و غمگین و شهید شده است و من در اینجا می‌گویم: خدایا لعنت کن هر که به او ظلم کرده، کیفر ده هر که حقش را غصب کرده، خوار کن هر که خوارش کرده و در دوزخ مخلّد کن هر که به پهلویش زده تا فرزندش را سقط کرده و ملائکه آمین گویند.[۲۴]

ذهبی، از دیگر بزرگان اهل سنت، در شرح زندگانی ابن ابی دارم از قول ابن حماد کوفی می نویسد: هنگامی با مشعل آتش برای تسلیت دختر پیامبر اکرم (ص) آمدند که وی به «محسن» باردار بود و تهاجم به خانه و ... موجب قتل محسن طفلی که هنوز پا به دنیا ننهاده بود گردید. چنانکه ابن ابی دارم در ادامه می گوید: عمر لگدی بر حضرت زهرا (س) زد تا محسن سقط گردید.[۲۵]

در مقاتل ابن عطیه آمده: هنگامی که ابوبکر از مردم با تهدید و شمشیر و زور بیعت گرفت، عمر، قنفذ و جماعتی را به سوی خانه علی و فاطمه علیهاالسلام فرستاد و عمر هیزم جمع کرد و درِ خانه را آتش زد…[۲۶]

ابن شحنه محب الدین محمد (متوفای ۸۱۵ ق) در تاریخ خود می نویسد: «عمر خانه امیرالمؤمنین (علیه السلام) را با هر که در آن است، آتش زد، و (به فاطمه) گفت: آنچه را امت پذیرفته اند، پذیرا شوید.»[۲۷]

صفدی یکی دیگر از علمای اهل سنت می‌گوید: «اِن عُمَرَ ضَرَبَ بَطْنَ فاطِمَةَ یَوْمَ الْبَیْعَةِ حَتی اَلْقَتْ اَلْمُحْسِنَ مِنْ بَطْنِها، به راستی عمر آن چنان فاطمه را در روز بیعت زد که محسن را سقط نمود.»[۲۸]

ابن حجر عسقلانی (۸۵۲ق) و شمس الدین ذهبی (۷۴۸ق) گویند: عمر به فاطمه لگد زد که سبب سقط محسن گردید.[۲۹]

هجوم اصلی در روایات شیعه

طبری آملی در «دلائل الامامة» می ‎گوید: عمر در ضمن نامه ‎ای برای معاویه پس از نقل قضیه سقیفه و بیعت گرفتن برای ابوبکر، چگونگی برخورد با فاطمه ـ سلام الله علیها ـ را چنین بیان می ‎کند: «... به فاطمه که پشت در بود گفتم: اگر علی از خانه برای بیعت بیرون نیاید، هیزم فراوانی به اینجا بیاورم و آتشی برافروزم و خانه و اهلش را در آن بسوزانم، یا علی را برای بیعت به سوی مسجد می‎ کشانم، آنگاه به خالد بن ولید گفتم: تو و مردان دیگر هیزم بیاورید، و به فاطمه گفتم خانه را به آتش می‎کشم. همان دم دستش را از در بیرون آورد تا مرا از ورود به خانه باز دارد، من او را دور نموده و با شدّت در را فشار دادم و با تازیانه بر دستهای او زدم تا در را رها کند، از شدّت درد تازیانه ناله کرد و گریست، ناله او بقدری جانکاه و جگر سوز بود که نزدیک بود دلم نرم شود و از آنجا منصرف گردم، ولی به یاد کینه‎ های علی و حرص او بر کشتن قریشیان افتادم. با پای خودم لگد بر در زدم ولی او همچنان در را محکم نگه داشته بود که باز نشود. وقتی که لگد بر در زدم، صدای ناله فاطمه را شنیدم و این ناله طوری بود که گمان کردم مدینه را زیر و رو کرد. در آن حال فاطمه می ‎گفت: «یا ابتاه! یا رسول الله! هکذا یُفعل بحبیبتک و ابنتک، آه! یا فضَّةُ الیکِ فخذینی فقد والله قُتِلَ ما فی احشائی من حملٍ» (ای پدر جان! ای رسول خدا! بنگر که این گونه با حبیبه و دختر تو رفتار می‎شود، آه! ای فضّه بیا و مرا دریاب، که سوگند به خدا، فرزندم که در رحم من بود، کشته شد.) وقتی وارد خانه شدم، فاطمه با همان حال روبروی من ایستاد، ولی شدت خشم من، مرا به گونه‌ای کرده بود که گوئی پرده‎ ای در برابر چشمم افتاده است، چنان سیلی به صورت او زدم که به زمین افتاد...».[۳۰]

خصیبی در «الهدایة الکبری» و بحرانی در «العوالم» و همچنین بسیاری دیگر با ذکر سند به نقل از امام صادق علیه السلام نوشته ‎اند: عمر با لگد بر در خانه کوبید، تا اینکه در به پهلوی فاطمه سلام الله علیها اصابت کرد، در حالی که او به جنینی شش ماهه به نام محسن حامله بود و آن جنین سِقط گردید. آن گاه عمر، قنفذ و خالد بن ولید هجوم آوردند، عمر بر صورت فاطمه سلام الله علیها سیلی زد به طوری که گوشواره‎ اش در زیر مقنعه قطع گردید و صدایش به ناله برخواست و گفت: وا ابتاه! وا رسول الله!! ابنتکِ فاطمة تُکذَّب و تُضرب و یُقتل جنین فی بطنها. «وای پدر! وای رسول الله!! به دخترت نسبت دروغ می دهند، او را می زنند و فرزندش را می ‎کشند.» امیرالمؤمنین در این هنگام فضّه را طلبید و گفت: بانویت فاطمه را کمک کن آن گونه که زنان حامله را در زایمان کمک می‎ کنند. پس همانا از اثر لگد و ضرب در، درد زایمان او را فرا گرفت و محسنش سقط گردید. راوی می‎ گوید: امام صادق علیه السّلام آن چنان می‎ گریست که محاسنش از اشک تر شد.[۳۱]

شیخ صدوق در کتاب «الامالی» در حدیثی از پیامبر صلّی الله علیه وآله با ذکر سلسله سند صحیح به نقل از امیرالمؤمنین علیه السّلام آورده است که: به همراه فاطمه، حسن و حسین علیهم السّلام نزد پیامبر صلّی الله علیه وآله بودیم. ناگهان رسول الله به ما نگاهی کرد و گریست! گفتم: چه شده یا رسول الله؟! فرمود: «أبکی من ضربتک علی قرن، و لطم فاطمه خدّها.» از یاد ضربت شمشیر بر فرق تو و سیلی دشمن بر صورت فاطمه گریستم.[۳۲]

سید بن طاووس در بخشی از زیارت نامه خود می نویسد: «... وَ صَلِّ عَلَی الْبَتولِ الطاهِرَة، الصِدیْقَةِ المَعْصُومَة، التَقیّةِ النَّقیَّة، الرَضیّة المَرْضیَّة، الزَکیَّةِ الرَشیْدَة، المَظْلُومَةِ الْمَقْهُورَة، المَغصوبَةِ حَقُّها، المَمْنُوعَةِ اِرْثُها، المَکْسُورَةِ ضِلْعُها، المَظْلُومِ بَعْلُها، المَقْتُولِ وَلَدُها...؛ ... درود فرست بر بتول پاک، صدّیقه، معصومه، پرهیزکار، پاکیزه، خشنود از حق، خدا خشنود از او، پاک تربیت، رشیده، مظلومه، دشمن چیره، غصب شده حق، منع شده از ارث، پهلو شکسته، ستم شده به شوهرش، کشته شده‌ فرزندش،...».[۳۳]

