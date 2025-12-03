۹ دی یک تقویم نیست بلکه یک مکتب سیاسی اعتقادی است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام «علیاصغر اصغریولوجایی» رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران در نشست هماهنگی برنامههای دهه بصیرت و گرامیداشت حماسه ۹ دی با تسلیت سالروز وفات حضرت امالبنین(س) و تبریک فرارسیدن میلاد خجسته حضرت فاطمه زهرا(س)، بر جایگاه برجسته آن بانوی بزرگ بهعنوان اسطوره وفاداری، ولایتمداری، صبر و ایمان تأکید کرد.
وی با اشاره به اعلام شعار رسمی روز زن و هفته گرامیداشت مقام مادر و زن، گفت: بانوی ایرانی؛ مظهر نجابت، الگوی مقاومت شعار روز زن انتخاب شده است و انتظار میرود دستگاهها، بهویژه مجموعههای فرهنگی و تبلیغی، در تولید محتوا و برنامهریزی جشنها و آیینهای این ایام این شعار محوری را جدی بگیرند.
حجت الاسلام اصغری با گرامیداشت شانزدهمین سالروز حماسه ۹ دی ۱۳۸۸، این روز را آزمونی سرنوشتساز برای ملت ایران دانست و افزود: مردم مازندران یک روز زودتر، در ۸ دی، پیشگام شدند و با بصیرت مثالزدنی خود مرزبندی شفاف با دشمن را نشان دادند. حماسه ۹ دی تنها یک روز در تقویم نیست؛ یک مکتب سیاسی و اعتقادی است که باید زنده بماند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به فتنههای متعدد دشمن علیه جمهوری اسلامی افزود: دشمن همواره تلاش کرده وحدت و آرامش کشور را هدف قرار دهد اما مردم مؤمن و ولایتمدار ایران در همه مراحل جانانه ایستادگی کردند.
وی با اشاره به افزایش عملیات رسانهای و جنگ شناختی، تصریح کرد: گسترش آگاهی و روایت صحیح از حوادث انقلاب، گسترش آگاهی و روایت صحیح از حوادث انقلاب، برگزاری کارگاههای آموزش سواد رسانهای و مقابله با شایعات، حضور فعال و هدفمند در فضای مجازی، مقابله با تحریف تاریخ انقلاب، تقویت وحدت ملی، استفاده از ظرفیت جوانان در برنامههای بصیرتی، استمرار روایت مقاومت و حمایت از مظلومان غزه و لبنان و تولید آثار فرهنگی و هنری ماندگار از موارد نقش دستگاهها در دهه بصیرت است.
حجت الاسلام اصغری با تأکید بر خطر رسانههای دشمن افزود: امروز رسانه دشمن کمتر از موشک خطرناک نیست و باید با جهاد تبیین و تولید محتوای درست، مقابلهای هوشمندانه داشت.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران اعلام کرد: برنامه محوری ۹ دی امسال در سراسر استان بهصورت اجتماعات مردمی برگزار میشود. مراسم اصلی استان نیز با حضور نماینده ولیفقیه در مازندران در مجتمع اهلبیت(ع) برپا خواهد شد.
وی تأکید کرد: راهپیمایی پیشبینی نشده است، اما در صورت وقوع شرایط خاص یا ضرورت اجتماعی، امکان تبدیل اجتماع به راهپیمایی وجود دارد.
حجت الاسلام اصغری در پایان گفت: دهه بصیرت فرصتی کمنظیر برای خنثیسازی جنگ شناختی دشمن، تقویت آرامش اجتماعی، بازخوانی نقش رهبری در عبور از فتنهها و تربیت نسل آگاه، مؤمن و ولایی است. امیدواریم با همافزایی دستگاهها، برنامهای منسجم و ماندگار در سطح استان اجرا شود.
-------------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما