حضرت ام البنین (ع) الگوی زن تراز انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «طاهره عاشوریان» روز پنجشنبه، 13 آذر 1404 در مراسم تکریم و تجلیل از مادران و همسران معزز شهدا در سالن شهید آوینی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رودسر با اشاره به نقش آفرینی زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی اظهار کرد: مادران شهدا گنجینه‌های بزرگی هستند که نهال شهدا را بارور کرده و آنها را در بالین خود پرورش داد.

وی با اشاره به اینکه نام حضرت ام البنین با ایثار و وفاق گره خورده است افزود: اگر کسی در این عالم به دنبال معرفت باشد باید به این خانم متوسل کند چون ایشان صاحب معرفت است.

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان ثمره ازدواج حضرت ام البنین با حضرت علی (ع) چهار پسر رشید به نام‌ها عباس (ع)،عبدالله، جعفر، عثمان که هر چهار تن در کربلا به شهادت رسیدند.

عاشوریان تصریح کرد: حضرت ام البنین زنی دارای فضل و کمال و محبت به خاندان پیامبر بود و برای این دودمان پاک احترام ویژه ای قائل بود.

وی گفت: هر فردی خبر از شهادت فرزندانش می‌داد او ابتدا از حال امام حسین (ع) جوبا می‌شد و برایش مهمتر بود البته حضرت ام البنین نجابت، معرفت و محبت به خاندان پیامبر (ص) را یکجا داشت و در ولا و دوستی آنان مخلص و شیفته بود.

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان سپاه قدس گیلان به خصوصیت حضرت ام البنین ایثار، شجاع، با صلابت اشاره کرد و گفت: مادران و همسران شهدا نیز رسالت زینبی، و کار ام البنین کردند.

وی با بیان اینکه همه ما باید نقش اصلی خود را در جهاد تبیین به خوبی ایفا کنیم گفت: زنده نگه داشتن مصائب زندگی نامه اهل البیت (ع) بر ما تکلیف است و باید روش اثر گذاری برای نسل جوان داشته باشیم.

عاشوریان گفت: حضرت ام البنین (ع) الگوی زن تراز انقلاب اسلامی بود زنی که دارای بصیرت، عاطفه مادری، ایثار، شجاعت بوده و همه این موارد مصداق مادران شهدا است.

