محدودیت جدید بر زنان شیعه افغانستان؛ طالبان مغازه ۱۵۰ زن در مرکز استان دایکندی را پلمپ کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در استان شیعهنشین دایکندی افغانستان اعلام کردند که طالبان مغازههای حدود ۱۵۰ زن شاغل را در بازار مرکزی شهر «نیلی» بسته و پلمپ کردهاند.
به گفته این منابع، از حدود یک ماه پیش به صاحبان این مغازهها ابلاغ شده که باید فعالیت خود را از بازار اصلی نیلی به مکانی به نام «پارک فامیلی» منتقل کنند.
درباره دلیل این دستور، یکی از منابع به نقل از مسئولان محلی طالبان گفت: رهبر گروه دستور داده که حضور زنان در بازار ممنوع شود.
زنان شاغل که برای تأمین هزینههای زندگی به اداره مغازه در بازار مشغول بودند، اعلام کردهاند که توانایی مالی برای خرید یا اجاره مغازه در «پارک فامیلی» را ندارند و تنها در صورتی حاضر به انتقال هستند که طالبان غرفههای رایگان یا دولتی در اختیارشان قرار دهد.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در مرداد ۱۴۰۰، سختترین محدودیتها را بر زنان و دختران افغانستان اعمال کردهاند؛ از محرومیت تحصیل برای دختران بالاتر از کلاس ششم، ممنوعیت کار زنان در اکثر ادارات دولتی و غیردولتی، تا الزام همراهی محرم و پوشیدن چادری در بیرون از منزل.
این اقدام در دایکندی که جدیدترین نمونه از سیاستهای محدودکننده طالبان علیه فعالیت اقتصادی زنان به شمار میرود؛ تاکنون واکنشی از سوی مقامات محلی طالبان در پی نداشته است.
