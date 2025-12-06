زندگی در فلسطین جریان دارد + عکس

کد مطلب: 1758255

در یکی از محله‌های بیتونیا در غرب رام‌الله، جایی که درهای چوبی خانه‌ها عادت به حفظ اسرار در سکوت داشتند، اقبال عبد المحسن شلبی هر روز صبح با اطمینان در برابر کارگاه کوچک خود می‌ایستد. او این در را لمس می‌کند، انگار که با یک دوست زنده سخن می‌گوید؛ زنی که دقیقاً می‌داند حضورش در این کارگاه تصادفی نیست، بلکه نتیجه سفری طولانی از سکوت، تعلل و سرکوب رؤیاهایش بوده است.