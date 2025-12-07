رئیس رژیم صهیونی: استقلالِ سیستم قضایی »اسرائیل« بر درخواست عفو نتانیاهو اولویت دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، در مصاحبه‌ای با وب‌سایت خبری آمریکایی «پولیتیکو» که روز شنبه منتشر شد، درخواست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، مبنی بر عفو بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را رد کرد.اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، در مصاحبه‌ای با وب‌سایت خبری آمریکایی «پولیتیکو» که روز شنبه منتشر شد، درخواست‌های دونالد ترامپ، مبنی بر عفو بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را رد کرد.

هرتزوگ ضمن احترام به دوستی ترامپ و نقش او در آزادی گروگان‌ها، تأکید کرد که اسرائیل کشوری مستقل است و نظام حقوقی آن باید کاملاً محترم شمرده شود. نتانیاهو بیش از پنج سال است که به اتهام کلاهبرداری، خیانت در امانت و رشوه محاکمه می‌شود.

ترامپ بارها، از جمله در نامه‌ای اخیر که دفتر هرتزوگ آن را منتشر کرد، از رئیس‌جمهور اسرائیل خواسته بود نتانیاهو را عفو کند، زیرا معتقد است اتهامات وارده دارای انگیزه‌های سیاسی هستند.

دفتر هرتزوگ اخیراً اعلام کرد که نتانیاهو رسماً درخواست عفو کرده و هرتزوگ در حال بررسی این «درخواست استثنایی» از طریق وزارت دادگستری و تیم مشاوران حقوقی خود است و در این زمینه «رفاه و مصلحت عالیه ملت اسرائیل» را اولویت اول، دوم و سوم خود قرار خواهد داد.

