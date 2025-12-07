عراق وابسته به هیچ قدرت خارجی نیست/ هشدار نسبت به عبور از اصول ملّی

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله موسوی در خطبههای نماز جمعه با اشاره به سخنان منتشرشده درباره پیشنهاد دونالد ترامپ برای نامزد کردن عراق جهت دریافت جایزه نوبل صلح و واکنش برخی مسئولان عراقی گفت: این موضوع پرسشهایی درباره شیوه برخورد با ادبیات سیاسی آمریکا ایجاد میکند.
وی افزود: ما خواهان رابطه با همه کشورها هستیم، اما نه بر اساس وابستگی و تسلیم. عراق کشوری مستقل است و هیچ مقام مسئولی حق ندارد بدون مشورت، موضعی اتخاذ کند که استقلال ملی را زیر سؤال ببرد.
آیت الله موسوی با اشاره به جنجال ایجادشده درباره تصمیم پیشین دولت برای مسدود کردن داراییهای اشخاص و گروههای متهم به تروریسم، که در اسناد منتشرشده شامل نام حزبالله لبنان و انصارالله یمن نیز بود، گفت: این تصمیم خطای راهبردی است و پذیرفتنی نیست.
امام جمعه بغداد از دولت خواست توضیح دهد چگونه چنین تصمیمی صادر شده و هشدار داد که توجیه رسانهای آن بهبهانه دور شدن از تحریمهای آمریکا قابل قبول نیست.
آیتالله موسوی در ادامه پرسید: آیا ما میخواهیم با آمریکا رابطه دوستانه داشته باشیم یا رابطهای مبتنی بر فرمانبری؟ و تأکید کرد که عراق هنوز هزینههای اشغال را میپردازد و بخشهایی از داراییهای کشور همچنان در نظام مالی تحت نفوذ آمریکا مدیریت میشود. او گفت: ما روابط را نفی نمیکنیم، اما هرگز تابع هیچ قدرتی نخواهیم بود.
امام جمعه بغداد سپس گفت: شیعیان عراق اصول و مبانی تغییرناپذیری دارند. وی دفاع از مرجعیت نجف را «خط قرمز» دانست و تأکید کرد: نهضتهای مقاومت در لبنان و فلسطین و دیگر جبههها، بخشی از هویت شیعه است. هرگونه حمله به سید حسن نصرالله یا جریان مقاومت، تعرض به باورها و موجودیت ماست.
آیتالله موسوی با اشاره به گزارشهایی درباره پیشنهادهای آمریکا و رژیم صهیونیستی برای جابجایی اجباری ساکنان جنوب لبنان و واگذاری اداره منطقه به قدرتهای منطقهای، این طرحها را ادامه طرحهای استعمارگرانه برای تجزیه ملتهای منطقه دانست.
او گفت حامیان این طرحها از حمله به نمادها و آیینهای شیعی پرهیز نمیکنند و به گزارشهایی اشاره کرد که از طرح حمله به مراسم تشییع سید حسن نصرالله سخن گفته است.
امام جمعه بغداد سپس آیاتی از قرآن درباره کسانی که در جامعه ترسافکنی و شایعهپراکنی میکنند تلاوت کرد و گفت این افراد امروز نیز حضور دارند و تلاش میکنند با ایجاد ترس، مسیر سیاسی مردم را تغییر دهند.
وی افزود: آمریکا به افراد ترسو احترام نمیگذارد؛ احترام او برای کسانی است که تسلیم میشوند. اما ما فرزندان امام علی هستیم و بیش از ۱۴۰۰ سال است که بر زمین خود ایستادهایم.
آیتالله سید یاسین موسوی در پایان خطاب به ائتلاف چارچوب هماهنگی و همه جریانهایی که درباره انتخاب نخستوزیر گفتوگو میکنند تأکید کرد: نامزد نخستوزیری نباید به طرحهای خاورمیانه جدید یا سیاستهای آمریکا و اسرائیل وابسته باشد؛ عراق نباید وارد توطئههای منطقهای شود؛ عراق و ایران دارای پیوندهای اعتقادی و مرجعی مشترک هستند؛ و دولت آینده باید ارزشهای ملت مقاومی را حفظ کند که برای استقلال خود جان داده است.
وی در پایان گفت: ما ملتی تجزیهناپذیر هستیم و نیرویی خواهیم بود که زمینهساز ظهور امام موعود است. دولت آینده باید از اصول، مبانی و ارزشهای ما حفاظت کند.
