به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسناد رسمی دولتی عراق نشان میدهد که کمیته ویژه «مسدودسازی اموال سازمانهای تروریستی» دو بند ۱۸ و ۱۹ در فهرست گروههای تروریستی را—که مربوط به حزبالله لبنان و جنبش انصارالله یمن (حوثیها) بود—حذف کرده است. این اقدام پس از ایجاد بحران سیاسی گستردهای صورت گرفت که نمایندگان و سیاستمداران عراقی هفته گذشته با افشای انتشار این طبقهبندی در روزنامه رسمی «الوقائع» آن را برملا کردند.
طبق سندی که رسانههای عراقی منتشر کردهاند، این کمیته وابسته به دبیرخانه هیئت دولت اعلام کرده است که بندهای ۱۸ و ۱۹ اساساً مشمول احکام مربوط به «مسدودسازی اموال تروریستها» نبودهاند، زیرا اطلاعات لازم و تطابق حقوقی در مورد آنها وجود نداشته است.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، روز یکشنبه تأکید کرده بود که گنجاندن این دو گروه در فهرست تروریسم عمدی نبوده و بر اثر یک خطای اداری رخ داده است. او همچنین از آغاز تحقیقات درباره مسئولان این اشتباه خبر داد. با این وجود، برخی جریانهای سیاسی و گروههای مقاومت، این توضیح را نپذیرفته و دولت عراق را به تسلیم شدن در برابر فشارهای آمریکا متهم کردند.
در نسخه منتشرشده در روزنامه رسمی عراق، حزبالله لبنان در بند ۱۸ و بلافاصله پس از «داعش شاخه سینا» در صفحه ۴۳ و جنبش انصارالله یمن در بند ۱۹ صفحه ۴۴ بهعنوان گروههای تروریستی معرفی شده بودند. دلیل درج نام آنها، مشارکت در انجام عمل تروریستی اعلام شده بود. این فهرست همچنین شامل گروههایی مانند «انصارالله فیلیپین»، «گروه سلفی مراکش»، «گردانهای القدس در سوریه»، «ارتش نجات روهینگیا» و «دولت اسلامی در چاد» نیز بود.
«علی القیسی» کارشناس حقوقی عراقی، به روزنامه «العربی الجدید» گفت که اقدام جدید دولت از نظر حقوقی صحیح است، زیرا هر تصمیم منتشرشده در روزنامه رسمی تنها با صدور تصمیم رسمی و صریح دیگری قابل لغو است. به گفته او، سند تازه منتشرشده در واقع حکم به حذف تصمیم قبلی میدهد—حتی اگر آن تصمیم اشتباهی بوده باشد.
انتشار فهرست اولیه، که شامل نام حزبالله و حوثیها بود، موجی از اعتراضات و تظاهرات گروههای مقاومت را در چندین شهر عراق برانگیخت و باعث بروز یک بحران سیاسی فوری در کشور شد.
