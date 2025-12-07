تاکید بر نقش محوری زن در عصر غیبت/ حضور فعال بانوان در جامعه مهدوی، اهمیتی انکارناپذیر است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جلسه معارفه مسئول جدید واحد خواهران بنیاد فرهنگی مهدی موعود (عج) استان قم برگزار گردید. این جلسه با حضور مدیر بنیاد فرهنگی مهدی موعود (عج) استان، سرکار خانم ظهیری (مدیر فرهنگی استانداری قم)، سرکار خانم میرمطهری (معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران استان قم) و جمعی از اساتید مهدویت برپا شد.
در این مراسم، از خدمات و زحمات مسئول پیشین واحد خواهران، سرکار خانم خرمینسب، تقدیر به عمل آمد.
در ادامه، سرکار خانم دکتر سایری به عنوان مسئول جدید واحد خواهران معرفی شد. وی پس از پیشنهاد معاونت فرهنگی بنیاد به سبب فعالیتهای متعدد و موفق در حوزه مهدویت، با تأیید مدیریت بنیاد به این سمت منصوب گردید.
در بخش دیگری از جلسه، حجهالاسلام شهیدی، مدیر بنیاد، ضمن تقدیر صمیمانه از مسئول سابق واحد خواهران و تشکر از تلاشهای بیدریغ ایشان، نسبت به آینده واحد خواهران ابراز امیدواری نموده و به تحولات مثبت صورت گرفته و چشمانداز روشن مجموعه خواهران اشاره کردند.
دکتر زهرایی، معاونت محترم فرهنگی بنیاد، با آرزوی موفقیت برای مسئول سابق، نسبت به انتصاب جدید ابراز امیدواری کردند. وی بر نقش محوری زن در عصر غیبت تأکید ورزیدند و با اشاره به اهمیت انکارناپذیر حضور بانوان در جامعه مهدوی، خواستار همکاری بیش از پیش مجموعه خواهران با بنیاد استان قم شدند.
در ادامه، با اعطای حکم مسئولیت به ایشان، به شرح وظایف جدید خانم دکتر سایری پرداخته شد که اهم آنها عبارت بودند از:
• برنامهریزی جهت گسترش صحیح فرهنگ قرآن و مهدویت در میان اقشار جامعه، به ویژه خواهران و خانوادهها.
• بهرهگیری مؤثر از تمامی ظرفیتها، امکانات و منابع استانی در راستای تحقق مأموریتها، سیاستها و رویکردهای ابلاغی بنیاد.
• تشکیل کارگروهها و کمیتههای تخصصی پیرامون فعالیتهای مهدوی خواهران استان قم و اجرای بهموقع مصوبات.
• فراهمسازی بستر لازم برای جذب مشارکتهای مردمی و دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی از نهادها، سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی.
• پیشبینی و تأمین سازوکارهای رسانهای بهمنظور استفاده از ظرفیتهای مجازی، هنری و فناوریهای نوین در گسترش فرهنگ انتظار و مهدویت در استان قم.
• شناسایی و استفاده از ظرفیت دستگاهها، نهادها و مؤسسات دولتی و غیردولتی در توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن و مهدویت.
• رصد دقیق جریانات فکری انحرافی و شبکههای ترویج شبهات در حوزه مهدویت و ارائه پاسخهای مستند به آنها.
• برنامهریزی و اجرای دقیق برنامههای ابلاغی از سوی مدیریت بنیاد استان.
• مستندسازی و ارائه گزارش جامع از تمامی فعالیتهای مهدوی واحد خواهران.
