به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین «ابراهیم حیدریجناسمی» مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان مازندران در گفتوگویی به مناسبت فرارسیدن روز زن و مادر، این روز را فرصتی برای تجلی دوباره نور حضرت فاطمه زهرا(س) در جامعه دانست و اظهار کرد: اگر جامعه اسلامی به دنبال عزت، سلامت خانواده و تعالی فرهنگی است، چارهای جز بازگشت به مکتب فاطمی ندارد.
وی، جایگاه بیبدیل حضرت زهرا(س) را نه تنها به عنوان بانوی نمونه اسلام بلکه معیار سنجش ارزشهای انسانی توصیف کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد سیره اخلاقی، خانوادگی و اجتماعی آن حضرت برای نسل جوان تبیین شود.
حجت الاسلام حیدری جناسمی تصریح کرد: حضرت زهرا(س) الگویی زنده و عملی برای زن مسلمان در تمامی عرصهها از جمله حیا و عفت، تربیت فرزند، دفاع از ولایت، مشارکت اجتماعی محسوب می شود.
به گفته مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران، اگر روحیه ایثار، سادهزیستی، مسئولیتپذیری و معرفت الهی حضرت زهرا(س) در دل خانوادهها نهادینه شود، بسیاری از آسیبهای اجتماعی خودبهخود کاهش خواهد یافت و بنیان خانواده مستحکمتر خواهد شد.
وی افزود: تبیین سیره حضرت زهرا(س) وظیفهای فوری و جدی است؛ زیرا دشمنان فرهنگ اسلامی تلاش دارند معنویت و هویت زن مسلمان را تغییر دهند و ما موظفیم زیباییهای الگوی فاطمی را برای مردم، بهویژه دختران و مادران ایرانی، روشن و قابلفهم کنیم.
حجت الاسلام حیدری جناسمی در ادامه سخنانش از برگزاری جشن های فرهنگی هنری ویژه سالروز ولادت باسعادت حضرت زهرا(س) در ۳۰۸ بقعه متبرکه و امامزاده شاخص استان خبر داد و افزود: تلاش شده بقاع متبرکه تنها میزبان جشنهای مناسبتی نباشند، بلکه به پایگاهی برای ارائه مفاهیم عمیق سیره فاطمی تبدیل شوند. به همین منظور، در امامزادگان شاخص استان از جمله آستانه امامزاده عباس(س) ساری، امامزاده قاسم(ع) آمل، امامزاده عبدالله(ع) بابل و آستانهای مهم غرب استان برنامههای گستردهای برگزار میشود.
وی با اشاره به نقش بانوان در فرهنگ وقف خاطرنشان شد: بخشی از بانوان مازندرانی در سالهای اخیر با نیتهای متعدد، از حمایت از زنان سرپرست خانوار تا توسعه خدمات درمانی و فعالیتهای قرآنی، وارد عرصه وقف شدهاند.
حجت الاسلام حیدری جناسمی با بیان اینکه بقاع متبرکه باید کانونهای نشاط معنوی و فرهنگی برای خانوادهها باشند، گفت: اگر امروز خانوادهها با آموزههای فاطمی آشنا شوند، آینده جامعه ما روشنتر خواهد بود. برنامههای این ایام با هدف ایجاد فضای معنوی همراه با نشاط و امید طراحی شده است تا مادران و دختران ما با الهام از شخصیت حضرت زهرا(س)، نقش واقعی و اثرگذار خود در جامعه را بهتر بشناسند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه درهای امامزادگان همواره به روی مردم باز است و اوقاف افتخار دارد میزبان بانوان و مادران در این روزهای نورانی باشد، ابراز امیدواری کرد که برنامههای فرهنگی امسال بتواند قدم کوچکی در ترویج فرهنگ فاطمی باشد.
----------------------
پایان پیام/۳۴۴
نظر شما