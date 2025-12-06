پیش ثبت نام ۵۶۰ گیلانی برای حج تمتع ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - وحید اسکندری در گفت وگویی، از آغاز ثبت نام قطعی متقاضیان گیلانی حج تمتع ۱۴۰۵ و انتخاب کاروان ها از امروز شنبه ۱۵ آذر خبر داد و اظهار کرد: ثبت نام قطعی تا ۲۲ آذر ادامه دارد.

وی افزود: آن دسته از متقاضیان که براساس زمانبندی اعلام شده نسبت به پیش ثبت نام و همچنین واریز هزینه علی الحساب سفر حج تمتع خود در سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت اقدام کرده بودند، می توانند با مراجعه به سایت «my.haj.ir» نسبت به انتخاب کاروان اقدام کنند.

مدیر حج و زیارت گیلان، با بیان اینکه متقاضیان می توانند علاوه بر ثبت نام اینترنتی، به شرکت ها و دفاتر خدمات زیارتی گیلان مراجعه کنند، افزود: گیلان ۵۶ دفتر خدمات زیارتی داریم که اسامی و آدرس آنها در سایت «gilan.haj.ir» قابل دسترسی است.

اسکندری از پیش ثبت نام ۵۶۰ متقاضی در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: ظرفیت کاروان‌های گیلان ۷۲۰ نفر است.

