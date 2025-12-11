به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک نیروی اسرائیلی امروز پنجشنبه به شهرک میسالجبل در جنوب لبنان نفوذ کرد و خانهای را منفجر کرد، در حالی که نقض توافق آتشبس توسط اسرائیل به صورت تقریباً روزانه ادامه دارد.
براساس گزارش خبرگزاری رسمی لبنان، نیروی اسرائیلی در ساعات اولیه صبح امروز، خانهای را در حاشیه شهرک میسالجبل به سمت حولا در جنوب کشور منفجر کرده است.
رسانههای لبنانی گزارش دادند که نیروی اسرائیلی خانهای در حال ساخت را که تقریباً ۲۰۰ متر با خط آبی فاصله داشت، منفجر کرد.
ارتش اسرائیل هیچ بیانیهای درباره نفوذ نیروهایش به شهرک میسالجبل منتشر نکرده است، اما نقضهای اسرائیل به توافق آتشبس که از نوامبر ۲۰۲۴ اجرایی شده، تقریباً روزانه تکرار میشود و برخی از این اقدامات منجر به شهادت لبنانیها شده است.
گشتزنی و تیراندازی
در همین راستا، خبرگزاری لبنان گزارش داد که نیروهای ارتش اسرائیل عملیاتی با شلیک مسلسل در حاشیه منطقه سهل مرجعیون در جنوب کشور انجام دادند، عملیاتی که از مرکز تازه تأسیس آنها در حمامص، نزدیک منطقه مرزی، هدایت میشد.
شب گذشته نیز نیروهای اسرائیلی حاشیه شهرک یارون در جنوب لبنان را با تیراندازی مسلسل هدف قرار دادند.
توافق آتشبس که قرار بود پایاندهنده تجاوز اسرائیل به لبنان در اکتبر ۲۰۲۳ باشد، تجاوزی که به یک جنگ تمامعیار در سپتامبر ۲۰۲۴ تبدیل شد و تاکنون بیش از ۴ هزار شهید و بیش از ۱۷ هزار زخمی برجای گذاشته است.
با این حال، اسرائیل از زمان اجرای توافق در اواخر نوامبر ۲۰۲۴ هزاران نقض انجام داده است که منجر به شهید و زخمی شدن صدها لبنانی و خسارات مادی گسترده شده است.
اسرائیل همچنان پنج تپه لبنانی در جنوب لبنان را که در جنگ اخیر تصرف کرده است، اشغال کرده و مناطق دیگری از لبنان نیز که دهههاست تحت اشغال این کشور هستند، همچنان در دست او باقی ماندهاند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما