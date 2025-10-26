گروه «ابوشباب» در جنوب نوار غزه در آستانه فروپاشی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه انگلیسی «تلگراف» اعلام کرد گروه شبه‌نظامی «ابوشباب» پس از آن که پشتیبانی هوایی اسرائیل را از دست داد و در معرض حملات تلافی جویانه جنبش حماس قرار گرفت، عملا در آستانه فروپاشی قرار دارد.

به گزارش رأی الیوم، روزنامه تلگراف در تحلیلی درباره تحولات ایجاد شده در زمینه توازن قوا بین گروه‌های مسلح در غزه پس از برقراری آتش‌بس بین اسرائیل حماس نوشت، جنبش حماس سرکوب عشایر مسلح در غزه را که در زمان جنگ با حمایت اسرائیل موفق به گسترش نفوذ خود شده بودند، در اولویت نخست بعد از عقب‌نشینی اسرائیل قرار داده است.

از آن زمان حملات علیه دیگر عشایر از جمله گروه ابوشباب در جنوب نوار غزه ادامه یافته ولی کمتر در رسانه‌ها مطرح شده است. گروه ابوشباب پشتیبانی هوایی اسرائیل را از دست داده است و اکنون در معرض حملات حماس قرار دارد که از سلاح های گوناگون مثل راکت‌اندازهای آر.پی.جی و پهپادهای کوچک استفاده می‌کند.

کانال‌های مرتبط با حماس در شبکه‌های اجتماعی یک رشته اعلامیه‌هایی درباره از دور خارج کردن دشمنان منتشر می‌کنند که عمدتا با عکس و ویدئو همراه است. طبق این گزارش‌ها، جنبش حماس در عملیات خود علیه این گروه‌ها، تجهیزات نظامی جدید از جمله خودروها و سلاح‌هایی که مبدأ اسرائیلی دارند را به غنیمت گرفته است.



