به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه اسرائیل هیوم اعلام کرد که حماس در حال بررسی پیشنهادی است که به عنوان بخشی از آتشبس بلندمدت ده ساله، قدرت را به یک نهاد فلسطینی تحت نظارت یک مدیریت بینالمللی منتقل کند.
این روزنامه خاطرنشان کرد که شرط تعیین شده توسط این جنبش، عقبنشینی اسرائیل به «خط قرمز»، یعنی خط عقبنشینی دوم، است.
در مورد خلع سلاح نوار غزه، این روزنامه میگوید که حماس آماده است فقط سلاحهای سنگین، مانند موشکها و خمپارههای سنگین را به یک نهاد فلسطینی مورد توافق که این سلاحها را به عنوان «امانت» نگه میدارد، تحویل دهد.
این روزنامه میافزاید که با توجه به پیشبینی اعلام قریبالوقوع آمریکا در مورد آغاز مذاکرات برای اجرای مرحله دوم طرح ترامپ، روزهای اخیر شاهد پیشرفتهایی در مذاکرات در مورد تشکیل نهادهای مختلفی بودهایم که قرار است مسئولیت کنترل نوار غزه و نظارت بر بازسازی آن را بر عهده بگیرند.
روزنامه اسرائیل هیوم با استناد به منابع دیپلماتیک ادامه میدهد که حماس در حال بررسی پیشنهادی برای انتقال قدرت به یک نهاد فلسطینی تحت نظارت بینالمللی در چارچوب یک آتشبس بلندمدت ده ساله است.
به گفته این روزنامه، این نهاد به ریاست تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا، که در تلاشهای بازسازی در نوار غزه و اجرای طرح ترامپ مشارکت دارد و به گفته هاآرتص به یکی از نزدیکان نتانیاهو تبدیل شده، خواهد بود. این با آنچه رادیو عمومی اسرائیل امروز گزارش داد، مبنی بر اینکه بلر به دلیل مخالفت برخی از کشورهای عربی، ریاست این نهاد بینالمللی را بر عهده نخواهد گرفت، در تضاد است.
روزنامه اسرائیل هیوم به نقل از یک منبع عرب درگیر در مذاکرات مینویسد که رهبری حماس در حال برگزاری مذاکرات داخلی در مورد موضوع انتقال قدرت غیرنظامی است و انتظار میرود به زودی پاسخ خود را ارائه دهد. وی افزود که این جنبش آماده است تا در طول سال ۲۰۲۶ در چندین مرحله قدرت را واگذار کند، مشروط بر اینکه اسرائیل به خط قرمز عقبنشینی کند. از سوی دیگر، حماس چندین شرط در مورد موضوع تحویل سلاح مطرح میکند.
این روزنامه اشاره میکند که طرح ترامپ، خلع سلاح حماس و خروج اعضای آن از غزه را تصریح میکند.
این روزنامه اجرای این بند را «آزمون واقعی» این طرح میداند و توضیح میدهد که بند ۱۳ میگوید: «نابودی تمام زیرساختهای نظامی، تروریستی و تهاجمی، از جمله تونلها و تأسیسات تولید سلاح، و عدم بازسازی آنها، روند خلع سلاح در غزه تحت نظارت ناظران مستقل، از جمله حذف دائمی سلاحها از استفاده، از طریق یک فرآیند برچیدن توافقشده و با کمک یک برنامه بازخرید و ادغام مجدد با بودجه بینالمللی انجام خواهد شد.»
این روزنامه میگوید که به گفته یک منبع، حماس در حال حاضر آماده است فقط سلاحهای سنگین، مانند موشک، خمپاره و موشکانداز را به یک نهاد فلسطینی توافقشده که «آنها را با حسن نیت برای حماس محافظت کند»، تحویل دهد. سلاحهای باقیمانده تنها در مراحل بعدی، پس از خروج کامل نظامی اسرائیل از نوار غزه و دستیابی به توافق در مورد تأسیس یک کشور فلسطینی، تحویل داده خواهند شد.
به نوشته این روزنامه، بند دیگری که حماس رد میکند، خروج رهبرانش از نوار غزه به پناهگاهی امن در خارج از نوار است.
روزنامه اسرائیل هیوم گزارش میدهد که هیچ اطلاعات جدیدی در مورد بازگشت آخرین اسیر غیرنظامی اسرائیلی، سرگرد ران گویلی، که در نبرد با حماس در ۷ اکتبر کشته شد، وجود ندارد.
این روزنامه میافزاید که جستجوهای انجام شده دیروز (دوشنبه) در محله زیتون هیچ نتیجهای نداشته است و خانواده گویلی در دیدار دیروز با مایک والس، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، از او خواستند که متعهد شود تا زمان یافتن جسد او، به مرحله دوم عملیات نرود. سفیر اظهار داشت که ایالات متحده متعهد به تکمیل مأموریت برای بازیابی اسیر و بازگرداندن جسد گویلی به یک گورستان اسرائیلی است، اما متعهد به تعویق مرحله دوم تا زمان یافتن بقایای او نشد. ایالات متحده حتی بدون یافتن جسد، برای اعلام آغاز مرحله دوم توافق، سختتر و سختتر تلاش میکند و توضیح میدهد که طبق پیشنهاد آمریکا، اگر مشخص شود حماس محل دقیق جسد را نمیداند و برای یافتن آن تلاش میکند، آغاز مرحله دوم اعلام خواهد شد.
این روزنامه گزارش میدهد که تشکیلات خودگردان فلسطین درخواست اسرائیل برای لغو آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA) و لغو وضعیت «پناهندگی» فلسطینیهای ساکن در سرزمینهای اشغالی ۱۹۶۷ و ثبتشده در سازمان ملل را رد میکند.
این روزنامه خاطرنشان میکند که این وضعیت «موروثی» است و تخمین زده میشود که دو میلیون پناهنده فلسطینی در حال حاضر در کرانه باختری و نوار غزه زندگی میکنند.
این روزنامه به نقل از یک مقام ارشد فلسطینی میگوید که این مسئله «فقط میتواند در چارچوب یک توافق دائمی برای پایان دادن به درگیری حل شود» و میافزاید: «پناهندگان تاریخ ما هستند و رسیدگی به وضعیت آنها، از جمله به رسمیت شناختن آوارگی آنها در سالهای ۱۹۴۸ و ۱۹۶۷، غیرقابل مذاکره است. اردوگاههای پناهندگان در جنین و طولکرم پس از تخریب ناشی از ارتش اشغالگر بازسازی خواهند شد، اما وضعیت آنها همچنان اردوگاههای پناهندگان باقی خواهد ماند.»
با توجه به تعداد زیاد ساکنان نوار غزه، کرانه باختری و مهاجران، تعداد پناهندگان فلسطینی میلیونها نفر تخمین زده میشود. علاوه بر این، یک چهارم تا یک سوم فلسطینیهای داخل اسرائیل نیز در سرزمین مادری خود پناهنده هستند و به عنوان «آواره» شناخته میشوند.
