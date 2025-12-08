هفته بزرگداشت مقام زن؛ فرصتی برای معرفی الگوی فاطمی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «احمدرضا منشوری»، معاون هماهنگ‌ کننده سپاه قدس گیلان صبح امروز دوشنبه، 17 آذر 1404، در نشست خبری هفته بزرگداشت مقام زن با بیان جایگاه بی‌بدیل زن در خانواده و جامعه، اظهار کرد: زن سرچشمه محبت، عطوفت و مهربانی است؛ او صبوری، قدرت تحمل و توانایی همدلی می‌آفریند و نسبت به خانواده و جامعه احساس مسئولیت عمیق دارد.

وی، زن را موجودی دلسوز، وفادار و برخوردار از هوش عاطفی بالا دانست که توان سازگاری در شرایط سخت و مدیریت هم‌زمان چند مسئولیت را دارد و نقش مهمی در پرورش نسل آینده ایفا می‌کند.

سرهنگ منشوری افزود: تأثیرگذاری زن در آموزش، فرهنگ، جامعه‌سازی و حتی حضور در عرصه‌های علم، اقتصاد، هنر، سیاست و اجتماع به وضوح مشاهده می‌شود و وجود او تعادل‌بخش جامعه است.

معاون هماهنگ‌ کننده سپاه قدس گیلان با ترسیم جایگاه حیاتی زن در نظام خلقت، اظهار کرد: اگر زن نبود، چراغ محبت، آرامش، عاطفه و پیوندهای خانوادگی خاموش می‌شد و جامعه به محیطی خشک، خشن و ناپایدار تبدیل می‌گردید.

به گفته منشوری، نبود زن به معنای حذف نیمی از ظرفیت ذهنی، علمی و فرهنگی بشر، از بین رفتن مفهوم خانواده، نابودی بستر رشد انسان و آسیب دیدن جدی ارزش‌های انسانی است.

وی زن را محور خانواده و ادامه آفرینش دانست و گفت: زن لطافت حکمت الهی در کالبد انسان است؛ نماد صبر، استقامت و پایداری. در ماجرای شیب ابوطالب نیز حدود ۶۰ نفر حضور داشتند که ۱۵ نفرشان زن بودند و نقش زنان در آن محاصره تاریخی چنان مؤثر بود که با تزریق آرامش در شرایط نبود آب و غذا، آستانه تحمل مردان افزایش یافت و مقاومت دوام آورد.

زن معیار قوت یا ضعف جامعه

معاون هماهنگ‌ کننده سپاه قدس گیلان، معیار قوت و ضعف خانواده و جامعه را زن دانست و تصریح کرد: مدیریت، تربیت و هدایت در بسیاری از موارد بر عهده زن است و به همین علت جامعه‌ای که زنان آن سقوط کنند، سقوط خواهد کرد و جامعه‌ای که زنان آن بیدار شوند، بیدار خواهد شد.

سرهنگ منشوری با اشاره به بحران هویت زن در جامعه معاصر، گفت: امروز زن در معرض دو خطر قرار دارد: نخست، سنت مردسالار و متحجر که زن را خانه‌نشین و منفعل می‌کند و دوم، تمدن غربی مصرف‌گرا که زن را به ابزار تبلیغات و کالا تبدیل می‌سازد.

وی تنها راه رهایی از این دو دام را الگوگیری از حضرت زهرا(س) دانست و افزود: زن برای رسیدن به آزادی حقیقی باید الگوی سوم یعنی شخصیت حضرت زهرا(س) را انتخاب کند. بانویی که هم نقش دختری، همسری و مادری را به بهترین شکل ایفا کرد و هم دارای نقش اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مؤثر بود.

هفته زن؛ فرصتی برای معرفی الگوی سوم

معاون هماهنگ‌ کننده سپاه قدس گیلان اهداف برنامه‌های هفته زن را چنین برشمرد: 1. تبیین خصوصیات بانوی الگوی سوم؛ حضرت زهرا(س) – 2. تبیین نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی – 3. تبیین نقش زنان در دفاع مقدس – 4. تبیین سهم زنان در فرهنگ‌سازی اجتماعی در ایران و جهان – 5. تبیین نقش حیاتی زنان در تربیت نسل آینده.

سرهنگ منشوری با تأکید بر ضرورت هوشیارسازی جامعه در برابر تهاجم فرهنگی غرب گفت: امیدواریم با برنامه‌های تدوین‌شده بتوانیم آگاهی جامعه را افزایش دهیم و نسل آینده را از آسیب‌های فرهنگی غرب حفظ کنیم.

گفتنی است، در پایان این نشست از پوستر اولین رویداد سراسری باهنران با نقش‌آفرینی بانوان هنرمند ایران اسلامی رونمایی شد.

