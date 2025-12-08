به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در گزارشی تحلیلی منتشرشده از سوی فِرو ایمِن، پژوهشگر مسلمان خبرگزاری انگلیسی فایوپیلرز، نسبت به روند فزایندۀ «ملیسازی دین» در میان جوامع مسلمان غرب، بهویژه در ایالات متحده، هشدار داده شده است. او با اشاره به سفرهای گستردۀ خود به مالزی، خاورمیانه و اروپا تأکید میکند که برداشتها و تلقیهای متفاوت از اسلام در نقاط مختلف جهان، تحتتأثیر مستقیم سیاستهای خارجی آمریکا و غرب قرار داشته و پرسشهای عمیقی درباره هویت و تعلق ایجاد کرده است.
این تحلیل میگوید در آمریکا موج تازهای شکل گرفته که طی آن برخی فعالان و گروههای مسلمان، شعار «اول آمریکا» را در واکنش به لابیهای سیاسی و حمایت واشنگتن از جنایتهای اسرائیل علیه فلسطینیان، پذیرفتهاند. نویسنده اما هشدار میدهد که تبدیل اسلام به ابزاری برای کسب نفوذ یا «قابلقبول» شدن در سیاست آمریکا، به معنای اولویت دادن به منطق قدرت بر اصول ایمانی است و پیامدهای خطرناکی برای هویت دینی خواهد داشت.
در این گزارش، تجربه کشورهای مسلمان نیز بهعنوان نمونههای تاریخی شکستخورده یاد شده است؛ از مصر و امارات گرفته تا برخی کشورهای شمال آفریقا و آسیای جنوبشرقی که با اولویت دادن به منافع ملی یا نزدیکی به آمریکا و اسرائیل، از اصول اخلاقی و همبستگی امت اسلامی فاصله گرفتهاند. به باور نویسنده، این الگو اکنون در جوامع مسلمان غرب، از دانشجویان مالزی گرفته تا فعالان فلسطینی و مسلمانان آلمان، به اشکال جدید تکرار میشود.
نویسنده تأکید میکند که مسلمانان آمریکایی باید از حقوق خود دفاع کنند و در عرصه سیاسی حضور داشته باشند، اما این مشارکت نباید به قیمت تضعیف ارزشها و اخلاق اسلامی تمام شود. او هشدار میدهد که هرگونه همسویی با شعارهای ملیگرایانه یا ائتلافهای مصلحتی، پیروزیهای کوتاهمدت اما زیانهای بلندمدت برای امت اسلامی به همراه دارد.
در پایان، گزارش تأکید میکند که اسلام دینی جهانی و غیرقابلتقسیم است و نباید در مرزهای ملی یا منافع دولتها محدود شود. نویسنده از نسل جدید مسلمانان میخواهد که با پایبندی به اصول دینی و همبستگی امت اسلامی، در عرصههای اجتماعی و سیاسی حضور فعال و بیتعارف داشته باشند تا هویت و اخلاق اسلامی از فرسایش و سازشکاری مصون بماند.
