به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی تعطیلی دولت فدرال ایالات متحده، ۷۲۲۴ کارمند فدرال آمریکایی طی هفته گذشته درخواست دریافت کمکهزینه بیکاری ثبت کردند.
این آمار از طریق وبسایت رسمی وزارت کار آمریکا منتشر شده و نشاندهنده افزایش چشمگیر تقاضا در نخستین هفته از تعطیلی دولت است.
برنامه کمکهزینه بیکاری ویژه کارکنان فدرال، برای افرادی پیشبینی شده که به دلایلی خارج از کنترل خود، شغلشان را از دست دادهاند. این موج جدید درخواستها همزمان با اعلام دولت ترامپ مبنی بر اخراج گسترده کارکنان در نهادهای دولتی صورت گرفته است.
روس فوت، مدیر بودجه کاخ سفید، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که احتمال دارد بیش از ۱۰ هزار کارمند دیگر نیز در چارچوب سیاستهای کاهش نیروی انسانی، شغل خود را از دست بدهند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیز هفته گذشته در جمع خبرنگاران گفت: «اخراجهای زیادی در راه است» و افزود: «این اقدامات متوجه دموکراتها خواهد بود، چون معتقدیم آنها آغازگر این روند بودهاند.»
در واکنش به این اقدامات، یک قاضی فدرال در ایالت کالیفرنیا روز چهارشنبه حکمی صادر کرد که بهطور موقت ادامه روند اخراجها را متوقف میکند. سوزان ایوون ایلستون، قاضی دادگاه منطقهای آمریکا، اعلام کرد که «نحوه اجرای این اخراجها با قوانین مغایرت دارد.»
او افزود که دولت با استناد به کاهش بودجه و ضعف عملکرد، تلاش کرده ساختارهای دلخواه خود را بر وضعیت موجود تحمیل کند و قوانین را نادیده بگیرد. ایلستون همچنین هشدار داد که برخی کارکنان حتی از اخراج خود مطلع نشدهاند، زیرا اطلاعیهها به ایمیلهای کاری ارسال شدهاند که در زمان تعطیلی دولت قابل دسترسی نیستند.
در مقابل، کارولین لِویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، روز پنجشنبه اعلام کرد که رئیسجمهور «اختیار قانونی کامل برای اخراج کارکنان دولت فدرال را دارد» و افزود: «ما کاملاً مطمئنیم که در این پرونده پیروز خواهیم شد.» او همچنین قاضی ایلستون را «دارای گرایش چپگرایانه افراطی» توصیف کرد.
