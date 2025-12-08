جامعة الزهراء(س)؛ مرکزی برای تشکیل هویت فکری و معنوی

خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: بانوی آفتاب در سکوتی که نور میروید و کلام الهی در جان جوانه میزند، بانوی آگاه میایستی. بانویی که نه تنها رهرو راه حق است، که خود چراغی میشود برای راه دیگران. ای بانوی اندیشهورز!
ای که تشنهٔ معنا و عمق هستی؛ ای که فطرتت جویای حقیقتی فراتر از سطحینگریهای روزمره است؛ ای که در پی کشف گوهر وجود خویش و رسالتی بزرگتر میگردی... جامعه الزهراء(س) قم، تنها یک مرکز علمی نیست؛ خانهای است برای پرورش بانویی دیگر. بانویی که میآموزد، میاندیشد، و با سلاحِ علم و معرفت، هم بر تاریکیهای جهل خویش پیروز میشود و هم نورانیگر مسیر جامعه خود میگردد. اینجا جایی است که: در سایهسار روایت و برهان، دین نه به عنوان میراثی کهن، بلکه به مثابه زندهترین نقشه راه زندگی معاصر فهمیده میشود.
در کنار خواهران همهدف و اساتید دلسوز، هویت فکری و معنوی تو شکل میگیرد و استوار میشود.
از مکتب بانوی دو عالم، حضرت زهرا (س)، درس زندگی، ایستادگی، حکمت و تأثیرگذاری میآموزی.
استعدادهای تو در رشتههای متنوع تفسیر، فلسفه، اخلاق، تاریخ، تبلیغ و... شناسایی و پرورش مییابد تا مسیر تأثیرگذاری خاص خود را بیابی. اینجا، تو فقط دانشآموخته نمیشوی؛ سازهگر شخصیتی میشوی که میتواند در کسوت یک مادر آگاه، یک معلم اندیشمند، یک مبلغ بینشآفرین یا یک پژوهشگر عمیق، جهان اطرافش را از معرفت و مهربانی سیراب کند.
آری؛ ثبت نام در جامعه الزهراء، تنها گذراندن واحدهای درسی نیست. اینجا آغاز یک "تحول" است. آغازی برای پیوند زدن ایمان و عقل، برای درآمیختن عشق و معرفت، و برای یافتن رسالتی الهی در زندگی روزمره
بیا تا در این حریم علم و نور، با هم بخوانیم، بیندیشیم و ببالیم.
بیا تا نهال وجودمان را در خاک پربار معارف اهل بیت (علیهم السلام) بنشانیم و شاهد روییدن میوههای «آگاهی»، «امید» و «تأثیرگذاری» در زندگیمان باشیم. قدمت را محکم بردار. آیندهای روشنتر، در انتظار بانوی آگاه است. جامعه الزهراء (س) قم، میعادگاه زنان طلایهدار اندیشه و ایمان. برای دریافت اطلاعات بیشتر و آغاز این سفر نورانی، با ما همراه شو:
داوطلبان می توانند برای ثبت نام به سامانه سنجش و پذیرش به نشانی https://paziresh.jz.ac.ir/ مراجعه کنند، همچنین برای آگاهی از اطلاعیه های سنجش و پذیرش در کانال این بخش در ایتا به نشانی https://eitaa.com/jz_paziresh عضو شوند.
زهرا صالحی فر، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه باقرالعلوم
