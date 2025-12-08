به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نخستین شب جشن عمومی کریسمس پس از آغاز جنگ در غزه، ساکنان بیت‌لحم در کرانه باختری شب شنبه در میدان Manger Square گرد آمدند تا شاهد روشن شدن درخت کریسمس شوند؛ درختی ۲۰ متری که با گوی‌های طلایی و قرمز تزئین شده و ستاره‌ای سرخ بر فراز آن چشمک می‌زد.

این مراسم (نخستین نورافشانی کریسمس از سال ۲۰۲۲) اگرچه ساده و بدون جشن و آتش‌بازی بود اما برای هزاران نفر نمادی از امید و بازگشت به زندگی عادی بود؛ در این مراسم بسیاری پس از دو سال جنگ گرد هم آمده بودند. شهردار بیت‌لحم با تأکید بر اینکه «زخم غزه، زخم ماست»، گفت این روشنایی کریسمس نشانه مقاومت مردم فلسطین، عشق به زندگی و خواست قلبی برای صلح و بازسازی است؛ اما هشدار داد شادی امسال با غم قربانیان جنگ در غزه درآمیخته است.

این مقام فلسطینی با یادآوری قربانیان نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه بیان داشت: برای بسیاری، این جشنِ ساده نشانه‌ی «ادامه امید» است؛ امیدی برای بازگشت گردشگران، احیای کسب‌وکارها و روزی با آرامش و صلح برای مردم بیت‌لحم و البته فلسطین.

