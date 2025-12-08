مسجد چوبی در روسیه طعمه حریق شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در روستای توپهوو از شهرستان ایلیشف منطقه خودمختار باشقیرستان، ساختمان یک مسجد چوبی طعمه حریق شد، اما خوشبختانه در زمان آتشسوزی کسی در داخل آن حضور نداشت. این مسجد یک طبقه و از چوب ساخته شده و ابعاد آن ۱۲ در ۵ متر است.
آتشنشانان با سرعت در محل حاضر شده و شعلهها را مهار کردند. برای اطفای حریق پنج دستگاه خودروی آتشنشانی به کار گرفته شد و تنها بخش جلویی ساختمان آسیب دید. علت حادثه در حال بررسی است و به نظر میرسد اختلال برق عامل اصلی بوده و دست داشتن افراد عمدی مطرح نیست.
این حادثه در حالی رخ میدهد که پیشتر در اواخر مرداد امسال، فردی در باشقیرستان و در شهر بلاگووشچنسک تلاش کرده بود مسجد «تان-چولپان» را به آتش بکشد، اما آتشنشانان موفق شدند ساختمان را نجات دهند و تنها نمای بیرونی آن آسیب دید. جامعه مسلمانان محلی بلافاصله کار بازسازی این مسجد را آغاز کرد.
