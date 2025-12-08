  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار اروپا

مسجد چوبی در روسیه طعمه حریق شد

۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۷:۴۳
کد مطلب: 1759243
مسجد چوبی در روسیه طعمه حریق شد

مسجد چوبی روستای توپه‌وو در جمهوری خودمختار باشقیرستان روسیه دچار آتش‌سوزی شد، اما با اقدام سریع آتش‌نشانان، ساختمان از نابودی کامل نجات یافت؛ هنوز علت اصلی آتش‌سوزی مشخص نیست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در روستای توپه‌وو از شهرستان ایلیشف منطقه خودمختار باشقیرستان، ساختمان یک مسجد چوبی طعمه حریق شد، اما خوشبختانه در زمان آتش‌سوزی کسی در داخل آن حضور نداشت. این مسجد یک طبقه و از چوب ساخته شده و ابعاد آن ۱۲ در ۵ متر است.

آتش‌نشانان با سرعت در محل حاضر شده و شعله‌ها را مهار کردند. برای اطفای حریق پنج دستگاه خودروی آتش‌نشانی به کار گرفته شد و تنها بخش جلویی ساختمان آسیب دید. علت حادثه در حال بررسی است و به نظر می‌رسد اختلال برق عامل اصلی بوده و دست داشتن افراد عمدی مطرح نیست.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که پیش‌تر در اواخر مرداد امسال، فردی در باشقیرستان و در شهر بلاگووشچنسک تلاش کرده بود مسجد «تان-چولپان» را به آتش بکشد، اما آتش‌نشانان موفق شدند ساختمان را نجات دهند و تنها نمای بیرونی آن آسیب دید. جامعه مسلمانان محلی بلافاصله کار بازسازی این مسجد را آغاز کرد.

............

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha