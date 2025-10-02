به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آتش‌سوزی در ورودی زیرزمین مسجد «الحکمه» در مینیاپولیس موجب نگرانی رهبران مسلمان در این شهر شد؛ هرچند اداره آتش‌نشانی مینیاپولیس روز سه‌شنبه علت حادثه را «تصادفی» اعلام کرد.

این حادثه ساعت ۵:۳۱ عصر گزارش شد و آتش‌نشانان شعله‌های ناشی از سوختن لباس و زباله در نزدیکی ورودی زیرزمین را مهار کردند، پیش از آنکه به داخل ساختمان سرایت کند. هیچ آسیبی به مسجد یا مرکز نگهداری کودکان وابسته به آن وارد نشد و مصدومی هم گزارش نگردید.

با این حال، جیلانی حسین، مدیر شورای روابط اسلام و آمریکایی در مینه‌سوتا، گفت نیروهای پلیس و آتش‌نشانی نه از شاهدان حاضر بازجویی کردند و نه تصاویر دوربین مداربسته را بررسی نمودند. او خواستار اقدام فوری نیروهای امنیتی شد تا اطمینان حاصل شود فرد مهاجم دیگری آزادانه دست به آتش‌افروزی نزند.

وی یادآور شد که تنها در سال ۲۰۲۴، ۱۶ حمله به مساجد مینه‌سوتا ثبت شده است. ماه گذشته نیز یک فرد ۳۸ ساله به جرم آتش‌زدن مساجد در بلومینگتون و مینیاپولیس به دادگاه فدرال اعتراف کرد.

امام مسجد الحکمه نیز با اشاره به حضور روزانه ۵۰ تا ۶۰ کودک در مهدکودک مسجد، انتقاد کرد که تحقیقات همانند «یک آتش‌سوزی ساده در فضای خالی» تلقی شده است.

پلیس مینیاپولیس اعلام کرد بررسی‌ها ادامه دارد و از مردم خواست اطلاعات احتمالی خود را در اختیار کارآگاهان قرار دهند.

