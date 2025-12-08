اسرائیل از زمان تاسیس، تهدیدی جدی برای منطقه بوده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر اسلام اوزکان، استاد دانشگاه در ترکیه، در دومین وبینار بینالمللی «ایران اسلامی؛ جبهه عزت اسلامی در مواجهه با رژیم صهیونی» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، گفت: اسرائیل از زمان تأسیس خود تاکنون همواره برای کشورهای منطقه یک تهدید جدی بوده است.
او با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی بهویژه پس از جنگهای متعدد در دهههای گذشته عملاً فاقد مرزهای مشخص است، افزود: «اسرائیل تقریباً به تمامی همسایگان خود حمله کرده و بخشی از سرزمینهای آنان را اشغال نموده است.»
وی تأکید کرد که اسرائیل در حالت عادی توان مقابله با کشورهای منطقه را ندارد و بقای آن وابسته به حمایتهای آمریکا و دولتهای غربی است. اوزکان گفت: «رژیم صهیونیستی برای ادامه وجود خود در خاورمیانه ناچار است سیاستی کاملاً تهاجمی در پیش بگیرد.»
این استاد دانشگاه با اشاره به نقش ایدئولوژی صهیونیسم در انگیزهبخشی به سیاستهای اسرائیل خاطرنشان کرد: «صهیونیسم هرچند یکی از محرکهای اصلی اسرائیل است، اما نمیتوان گفت که اکثر یهودیان ساکن سرزمینهای اشغالی دلبستگی عمیقی به این ایدئولوژی دارند؛ آنچه آنان را حفظ کرده، سطح بالای رفاهی است که رژیم صهیونیستی برای مهاجران فراهم میکند.»
اوزکان با تأکید بر اینکه این رفاه عامل اصلی وابستگی مهاجران به اسرائیل است، افزود: «اگر اسرائیل نتواند این سطح از رفاه را تأمین کند، روند مهاجرت معکوس خواهد شد و بسیاری از یهودیان مجبور میشوند به کشورهای خود بازگردند.»
وی بهترین راه برای تحت فشار قرار دادن رژیم صهیونیستی را محاصره اقتصادی، فرهنگی و علمی دانست و اظهار داشت: «هر اقدامی که اسرائیل را از قدرت اقتصادی محروم کند، پروژه صهیونیستی را با شکست مواجه میسازد.» او با تأسف از ادامه روابط اقتصادی برخی کشورهای اسلامی با اسرائیل گفت: «تا زمانی که جهان اسلام تحریم و بایکوت را جدی نگیرد، سایر تلاشها عملاً بینتیجه خواهد بود.»
این استاد ترکیهای تأکید کرد: «هیچ کشور اسلامی نباید اجازه ورود یا خروج کشتیهای اسرائیلی یا کشتیهای حامل کالای اسرائیل را بدهد. چنین اقدامی میتواند توان مالی و تولیدی اسرائیل را به شدت تضعیف کند.»
اوزکان در پایان با اشاره به حمایت غیرقابلدوام کشورهای غربی از اسرائیل خاطرنشان کرد: «در بلندمدت این حمایتها استمرار نخواهد داشت و هرگونه محاصره اقتصادی و فرهنگی میتواند اسرائیل را در حفظ رفاه شهروندانش ناتوان کند و این امر ضربهای جدی به پروژه صهیونیستی وارد خواهد کرد.»
....................
پایان پیام
نظر شما