به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وب‌سایت آمریکایی «اینترسپت» گزارشی تحقیقی درباره شبکه‌ای در اروپا منتشر کرده است که به گفته این رسانه، شباهت زیادی به لابی قدرتمند اسرائیلی در ایالات متحده آمریکا موسوم به «آیپک» دارد و با هدف تقویت روابط اروپا و اسرائیل و حمایت از سیاست‌های حامی تل‌آویو در قاره اروپا، تأسیس شده است.

این گزارش تحقیقی را «آکیلا لِیسی»، خبرنگار ارشد امور سیاسی اینترسپت، تهیه کرده و حاوی جزئیات گسترده‌ای درباره ساختار، منابع مالی و دامنه فعالیت این شبکه است.

بر اساس این گزارش، نام رسمی این شبکه «شبکه رهبری اروپایی» است که به اختصار «ال‌نت» (ELNET) نامیده می‌شود. از جمله بنیان‌گذاران آن «رعنان الیاز» است؛ فردی که پیش‌تر به‌عنوان مشاور در لابی آیپک فعالیت داشته و سمت‌هایی نیز در دفتر نخست‌وزیر اسرائیل بر عهده داشته است.

تأمین مالی از نهادهای آمریکایی

آکیلا لیسی در گزارش خود توضیح می‌دهد که شبکه «ال‌نت» از حمایت مالی گسترده بیش از ۱۰۰ مؤسسه غیرانتفاعی آمریکایی، صندوق‌های خیریه و نهادهای موسوم به سازمان‌های «اعطای خیریه» برخوردار است.

بر اساس داده‌های اینترسپت، این شبکه تنها در فاصله سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ دست‌کم ۱۱ میلیون دلار از منابع آمریکایی جمع‌آوری کرده است. در میان بزرگ‌ترین حامیان مالی آن می‌توان به بنیاد ویلیام دیویدسون، صندوق خیریه نیوتن و روشل بیکر و بنیاد خیریه اوشن استیت جاب لات اشاره کرد. همچنین «ال‌نت» از صندوق‌های موسوم به صندوق‌های اهداکنندگان، استفاده می‌کند که به افراد امکان می‌دهد کمک‌های مالی معاف از مالیات ارائه دهند و در عین حال هویت‌شان ناشناس باقی بماند.

حوزه فعالیت‌ها

این گزارش می‌افزاید که تمرکز اصلی فعالیت‌های «ال‌نت» بر سازمان‌دهی سفرهای به‌اصطلاح آشنایی برای مقام‌های منتخب اروپایی به اسرائیل، برگزاری نشست‌ها با اعضای پارلمان‌های اروپایی و اعمال فشار در حوزه سیاست خارجی است.

بر اساس گزارش اینترسپت، این شبکه توانسته است به‌طور مستقیم بر انعقاد قراردادهای بزرگ نظامی و تجاری میان اسرائیل و کشورهای اروپایی از جمله قرارداد ۳.۵ میلیارد دلاری با آلمان برای خرید پهپادها و موشک‌های ساخت اسرائیل، اثر بگذارد.

پس از عملیات «طوفان الاقصی» در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، «ال‌نت» گروهی از آنچه بازماندگان اسرائیلی خوانده می‌شدند را برای سخنرانی در پارلمان اروپا سازمان‌دهی کرد؛ اقدامی که در نهایت به تصویب قطعنامه‌ای در حمایت از نابودی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) انجامید.

این شبکه همچنین از تصویب قطعنامه‌هایی برای تقویت همکاری‌های نظامی اروپا و اسرائیل، سرمایه‌گذاری در صنایع دفاعی اسرائیل و گسترش تعریف ائتلاف بین‌المللی یادبود هولوکاست، حمایت کرده است.

گسترش نفوذ در اروپا

طبق گزارش اینترسپت، شبکه «ال‌نت» در حال گسترش دامنه نفوذ خود در اروپا از طریق افتتاح دفاتر جدید در آلمان، فرانسه و ایتالیا و همچنین دفتر مرکزی اتحادیه اروپا و مقر ناتو است. این شبکه همچنین پروژه‌هایی را برای تأمین مالی پژوهش‌ها درباره روابط اروپا و اسرائیل دنبال می‌کند.

با این حال، فعالیت‌های «ال‌نت» با انتقادات گسترده‌ای نیز مواجه شده است. «لین بویلان» عضو پارلمان اروپا و رئیس هیئت پارلمانی روابط با فلسطین، نسبت به توانایی گروه‌های آمریکایی برای تأثیرگذاری بر سیاست اروپا در قبال اسرائیل ابراز نگرانی کرده است.

او هشدار داده که «ال‌نت» در حال تعمیق روابط اقتصادی با اسرائیل است، آن هم در شرایطی که بر اساس حقوق بین‌الملل، درخواست‌هایی برای اعمال تحریم علیه اسرائیل و قطع روابط تجاری با آن مطرح شده است.

منتقدان همچنین درباره میزان کمک‌های مالی دولت اسرائیل به این شبکه و نحوه هزینه‌کرد آن پرسش‌هایی را مطرح کرده‌اند. گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه «ال‌نت» برای لابی‌گری در پارلمان فرانسه از دولت اسرائیل منابع مالی دریافت کرده است.

رهبران و اعضای هیئت‌مدیره این شبکه نیز ارتباطات نزدیکی با اعضای دولت اسرائیل از جمله مشاوران پیشین بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل دارند.

نگرانی‌ها درباره شفافیت

منتقدان استفاده از صندوق‌های اهداکنندگان آمریکایی برای تأمین مالی فعالیت‌های لابی‌گری بین‌المللی را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند؛ زیرا این سازوکارها به اهداکنندگان اجازه می‌دهد ناشناس باقی بمانند و شفافیت مالی را از بین می‌برد.

برخی فعالان خواستار تدوین دستورالعمل‌های اخلاقی روشن‌تر برای عملکرد این صندوق‌ها شده‌اند، به‌ویژه با توجه به نگرانی‌ها درباره تأمین مالی گروه‌هایی که با ارتش اسرائیل مرتبط‌اند.

در همین زمینه، «بیلا دیوان»، مدیر بخش اصلاحات خیریه در مؤسسه مطالعات سیاسی آمریکا، هشدار داده است که نقش اهداکنندگان آمریکایی در تأمین مالی لابی‌های حامی اسرائیل می‌تواند به تقویت سیاست‌هایی منجر شود که به گفته او، آپارتاید و نسل‌کشی علیه فلسطینیان را تشدید می‌کند.

اینترسپت در جمع‌بندی خود می‌نویسد که شبکه «ال‌نت» از نظر ساختار و اهداف، شباهت زیادی به آیپک دارد، با این تفاوت که در بازاری کوچک‌تر و با تمرکز بر سیاست اروپا فعالیت می‌کند. این شبکه، علی‌رغم موفقیت‌هایی که در تقویت روابط اروپا و اسرائیل داشته، با موجی فزاینده از انتقادها و چالش‌ها درباره نقش و تأثیرش بر سیاست خارجی اروپا و مواضع این قاره در قبال منازعات خاورمیانه روبه‌رو است.

