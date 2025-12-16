به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موسسه بین‌المللی مصباح با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) نشست وبیناری «جامعه شناسی معاصر، بررسی جنسیت در رویکردهای جامعه‌شناختی و قواعد تشریعی ـ فقهی » را برگزار می کند.

ارائه دهنده در این نشست آیة الله سید حمید مقدس الغریفی، استاد درس خارج در حوزه علمیه نجف اشرف و صاحب مقالات و کتب متعدد در حوزه معارف اسلامی و دبیر علمی این نشست، حجت الاسلام سید فرید قهستانی می باشد.

این نشست در روز چهارشنبه۲۷ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۳۰ الی ۲۲:۴۵ به وقت ایران و ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۱۵ به وقت عراق برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است که این وبینار به زبان عربی می باشد.

جهت حضور در این وبینار از طریق لینک https://meet.google.com/xox-jjxr-cwv اقدام نمایید.

