  1. صفحه اصلی
  2. اخبار همايش‌ها و فراخوان‏ها

وبینار »بررسی جنسیت در رویکردهای جامعه‌شناختی و قواعد تشریعی ـ فقهی« برگزار می شود

۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۹:۱۸
کد مطلب: 1762627
وبینار »بررسی جنسیت در رویکردهای جامعه‌شناختی و قواعد تشریعی ـ فقهی« برگزار می شود

 موسسه بین المللی مصباح با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) نشست وبیناری «جامعه شناسی معاصر، بررسی جنسیت در رویکردهای جامعه‌شناختی و قواعد تشریعی ـ فقهی» را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ موسسه بین‌المللی مصباح با همکاری موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) نشست وبیناری «جامعه شناسی معاصر، بررسی جنسیت در رویکردهای جامعه‌شناختی و قواعد تشریعی ـ فقهی » را برگزار می کند.

ارائه دهنده در این نشست آیة الله سید حمید مقدس الغریفی، استاد درس خارج در حوزه علمیه نجف اشرف و صاحب مقالات و کتب متعدد در حوزه معارف اسلامی و دبیر علمی این نشست، حجت الاسلام سید فرید قهستانی می باشد.

این نشست در روز  چهارشنبه۲۷ آذر ۱۴۰۴ ساعت ۲۱:۳۰ الی ۲۲:۴۵ به وقت ایران و ۱۵ دسامبر ۲۰۲۵ ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۱۵ به وقت عراق برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است که این وبینار به زبان عربی می باشد.

جهت حضور در این وبینار از طریق لینک https://meet.google.com/xox-jjxr-cwv اقدام نمایید.

.

وبینار »بررسی جنسیت در رویکردهای جامعه‌شناختی و قواعد تشریعی ـ فقهی« برگزار می شود


........................

پایان پیام

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha