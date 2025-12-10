به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فالح الفیاض رئیس سازمان الحشد الشعبی به مناسبت فرا رسیدن هشتمین سالروز پیروزی عراق بر داعش بیانیه‌ای صادر کرد.

الفیاض در این بیانیه نوشت: در دهم دسامبر، عراق با سرافرازی در برابر جهان می‌ایستد و یاد روز بزرگی را گرامی می‌دارد که با خون شهدای قهرمان و فداکاری‌های مردان و زنانی که جان خود را در دفاع از خاک، ناموس و مقدساتشان فدای وطن کردند، به ثبت رسیده است.

وی افزود: سالروز پیروزی بر گروه‌های تروریستی داعش، نه تنها یک نقطه عطف در تاریخ میهنمان است، بلکه گواهی جاودانه بر توانمندی عراقی‌ها در زمانی است که اراده آن‌ها متحد باشد و بر اصالت این ملت تأکید دارد که جز در برابر خداوند سر خم نمی‌کند.

رئیس الحشد الشعبی در ادامه بیان کرد: فتوای دفاع مشروعی که توسط آیت‌الله العظمی، سید علی سیستانی (دام ظله الوارف) مرجع عالیقدر دینی صادر شده، نقش حیاتی و سرنوشت‌سازی در این پیروزی داشته است. این فتوای مبارک که بزرگترین ویژگی‌های غیرت، شجاعت و ایمان را در ضمیر ملت عراق بیدار کرد، دلیرانی از تمامی اقشار این ملت ندای آن فتوای مقدس را پاسخ دادند و حماسه‌ای را رقم زدند که برای همیشه در ذهن نسل‌ها باقی خواهد ماند.

الفیاض افزود: ما در این روز بزرگ، یاد شهدای گرانقدر خود به ویژه فرماندهان پیروزی که در میدان نبرد تا آخرین لحظه استوار ماندند را گرامی داریم. ما فداکاری‌های آنان را ارج می‌نهیم، به عهدشان وفادار خواهیم ماند و به آن‌ها قول می‌دهیم که به خون‌های پاکشان خاک عراق را آبیاری کرد، وفادار خواهیم بود. همچنین ما به مجاهدان الحشد الشعبی و نیروهای امنیتی قهرمان کشورمان از جمله ارتش، پلیس، نیروهای فدرال، مبارزه با تروریسم و پیشمرگه که دوشادوش یکدیگر ایستادند و با اتحادشان راه رهایی را رقم زدند درود می‌فرستیم.

وی ادامه داد: پیروزی‌ای که امروز آن را جشن می‌گیریم، تنها یک پیروزی نظامی نبوده، بلکه پیروزی‌ای برای کرامت، انسانیت و ایمانی به عدالت آرمان ما بوده است. ما باید این روز را نه تنها با کلمات، بلکه با عمل مداوم برای حفظ دستاوردهای این پیروزی، و ساختن عراقی قوی، امن و متحد که در آن قانون حاکم باشد و روح شهروندی شکوفا شود، گرامی بداریم.

الفیاض افزود: در این روز مبارک، دست‌های خود را به دعا برای شهدایمان بلند می‌کنیم، به رزمندگانمان تبریک می‌گوییم و بار دیگر با تمامی عراقی‌ها عهد می‌بندیم که الحشد الشعبی به رسالتی که بر دوش دارد وفادار، برای حفظ امنیت کشور هوشیار و در جایگاه خود ثابت قدم می‌ماند و به رویکرد دولت متعهد است و به نهادهای آن احترام می‌گذارد و بر این باور است که وحدت عراق از هر چیزی مهم‌تر است.

............

پایان پیام/ ۲۱۸

