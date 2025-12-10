مشهدالرضا(ع) میزبان همایش تقدیر از زنان برگزیده مهاجر افغانستانی

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سومین همایش «شکوه ریحانه» با هدف معرفی زنان فعال و برگزیده مهاجر افغانستانی در ایام میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و سالروز تولد امام خمینی(ره) شام سهشنبه (۱۸ آذر) در مشهد برگزار شد.
در این ابتکار که توسط بنیاد فرهنگیاجتماعی افغانستانیهای مقیم جمهوری اسلامی ایران برنامهریزی و اجرا گردید، ۱۲ بانوی موفق و فعال افغانستانی مقیم ایران معرفی و از آنان تقدیر به عمل آمد.
در این رویداد حجت الاسلام و المسلمین سیدجواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگیاجتماعی افغانستانیهای مقیم ج.ا.ا در سخنرانی خود به اهداف و اهمیت معرفی زنان موفق مهاجر افغانستانی پرداخت و اظهار داشت: این همایش نمادی از احترام و تکریم بانوان موفق و برتر مهاجر است و به عنوان یک برنامه انگیزشی برای زنان و دختران برگزار میشود.
وحیدی افزود: امسال، بنیاد با انتشار فراخوان و درخواست ارسال رزومه از زنان فعال علمی و فرهنگی و اجتماعی، نمونههای بسیاری دریافت کرد. هدف از این رویداد، نشاندادن به جهانیان است که زن افغانستانی، باوجود محدودیتهای همیشگی، میتواند در زندگی جامعه بشری و محیط خود اثرگذار باشد.
وی در ادامه سخنان خود، به جایگاه زن در اسلام اشاره کرد و گفت: نگاه اسلام به زن، هویت انسانی است. انسانیت، روح و روح انسانی مذکر و مؤنث ندارد؛ زن و مرد ندارد.
مسئول بنیاد فرهنگیاجتماعی افغانستانیهای مقیم ایران تأکید کرد: به هر جایگاه معنوی و قرب الهی که مرد میتواند برسد، نگاه اسلام این است که زن هم میتواند برسد.
حجتالاسلام وحیدی افزود: هیچ تحولی، هیچ نقطه عطفی در تاریخ جامعه بشری سراغ ندارید که فقط بهوسیله مردان رقم زده شده باشد و اسلام هم نقشآفرینی و تأثیرگذاری زن را پذیرفته است.
وی با اشاره به بستر ظهور اسلام، بیان کرد: اسلام در یک جامعه زنستیز ظهور و بروز کرد؛ در جامعهای که داشتن دختر را ننگ میدانست و از این ننگ، دختر معصوم خود را زندهبهگور میکرد.
این فعال فرهنگی افغانستانی افزود: پیامبر اسلام(ص) در چنین جامعهای، زن را محور قرار داد و درمقابل دخترش به احترام میایستاد و دست او را میبوسید.
او همچنین یادآور شد: خداوند نسل پیامبرش را از طریق دختر او باقی گذاشت در حالی که به پیامبر «ابتر» میگفتند و در دنیای امروز، هرکس خود را منتسب به پیامبر میداند، از طریق یک زن منتسب میداند.
حجتالاسلام وحیدی در ادامه، به جایگاه والای زن در اسلام اشاره کرد و گفت: مولای ما حضرت بقیهالله، اسوه خود را یک زن میداند چرا که میفرمایند: ما حجت خدا بر خلقیم، اما یک زن، فاطمهزهرا(س)، حجت خدا بر ما ائمه است. او تأکید کرد که مسیر بهشت را پیامبر فرمود، یعنی سعادت و خوشبختی تحت اقدام زنان و مادران است.
مسئول بنیاد فرهنگیاجتماعی افغانستانیهای مقیم ایران در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت که زن پیکره فعال و تأثیرگذار جامعه است و زنان ما میتوانند حد اعلای از تحصیل را داشته باشند. وی قرائت زنستیزانه از اسلام را که معتقد است زن نباید از دانش و علم بهرهمند شود، قرائت صحیح از اسلام ندانست.
وحیدی هشدار داد که دشمن، چون میداند که زن چقدر در تغییر و تحولات جامعه، تأثیرگذار بوده، بیشترین برنامه او بر روی زنان جامعه است و تلاش دشمن ما این است که زن را به بیهودهگرایی، به پوچگرایی و به کارهای بیهوده سوق دهد. وی بر اهمیت نقش زنان در خانواده و جامعه تأکید کرد و گفت: باید مراقب باشیم. زن موجود شریفی است که با عفت و کرامت انسانی و جایگاه انسانی خود میتواند مدارج بالای تأثیرگذاری را کسب کند.
مسئول بنیاد فرهنگیاجتماعی افغانستانیهای مقیم ایران افزود: باید مراقب فروپاشی خانوادههایمان باشیم و از نهاد مستحکم و محبوب خانواده مراقبت کنیم. او متذکر شد که این مسئولیت عمدهاش به دوش زنان است. دکتر وحیدی همچنین به افزایش آمار طلاق و اختلافات خانوادگی اشاره کرد و این موارد را تلاش فرهنگی بیگانه دشمن دانست.
وحیدی در ادامه سخنان خود، بر لزوم بازگشت به نگاه اصیل اسلام تأکید کرد و گفت: نگاه اصیل اسلام به زن، محدودیت نیست.
وی توضیح داد که اگر محدودیت است، اگر احکامی است، اگر قانونی است برای مردان هم هست و این محدودیتها برای تنظیم روابط اجتماعی است و مانع پیشرفت نیست. او افزود که قانون آسمانی الهی برای رشد و شکوفایی ماست.
مسئول بنیاد فرهنگیاجتماعی افغانستانیهای مقیم ایران درنهایت ابراز امیدواری کرد که با توانمندسازی مهاجرین اعم از مرد و زن و جوان و نوجوان، بتوانند کشور افغانستان را به کشوری مترقی و پیشرفته تبدیل کنند.
این رویداد شامل برنامههای دیگری از قبیل شعرخوانی، اجرای سرود و تقدیر از این زنان برتر مهاجر افغانستانی نیز بود.
...........
پایان پیام/
نظر شما