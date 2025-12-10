قیس خزعلی: باید از دستاوردهای پیروزی بر داعش پاسداری کنیم

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ قیس خزعلی، دبیرکل جنبش عصائب اهلالحق عراق، روز چهارشنبه در بیانیهای به مناسبت سالروز پیروزی نیروهای عراقی بر گروهکهای تکفیری داعش، این مناسبت را «عید پیروزی بزرگ و پرشکوه» توصیف کرد و آن را نقطهای درخشان در تاریخ عراق دانست.
وی ضمن تبریک به مرجعیت دینی، خانوادههای شهدا، مجروحان و مجاهدان، یادآور شد که این پیروزی نتیجه فداکاریهای عظیم ملت عراق در دفاع از وطن و مقدسات بود.
خزعلی در ادامه بیانیه خود با اشاره به نقش حامیان خارجی در این نبرد، از جمهوری اسلامی ایران، حزبالله لبنان و تمامی آزادگان و شرافتمندان جهان که در کنار ملت عراق ایستادند، قدردانی کرد.
وی تأکید نمود که هر یک از این نیروها به اندازه توان و نقش خود در تحقق این پیروزی سهم داشتند و باید این حمایتها با احترام و تقدیر یاد شود.
لزوم حفظ دستاوردهای پیروزی
خزعلی با بیان اینکه این مناسبت باید انگیزهای برای حفظ دستاوردهای بزرگ ملت عراق باشد، گفت: ملت عراق در میدانهای نبرد توانست پایههای دولت قدرتمند را بنا نهد و اکنون وظیفه دارد با تقویت نیروهای مسلح و حشد الشعبی مقدس، مقابله با فساد و ارائه خدمات عمومی، مسیر پیشرفت و توسعه را ادامه دهد.
وی همچنین خواستار تسریع در تشکیل دولت ملی خالص شد که بتواند بهطور واقعی در خدمت مردم باشد و زمینه بهرهمندی همگان از نعمتهای این کشور عزیز را فراهم آورد.
تأکید بر آیندهای روشن برای عراق
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که عراقِ پیروز با همه اقوام و طیفهای خود، مسیر ترقی و شکوفایی را ادامه دهد و با حفظ وحدت ملی، به جایگاهی شایسته در منطقه و جهان دست یابد.
