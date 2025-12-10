به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تعداد قربانیان سیلاب‌های مهیب که شهرهای استان‌های سلیمانیه، کرکوک، دیالی و بخش‌هایی از استان صلاح‌الدین در شمال عراق را درنوردید، به پنج کشته و دوازده زخمی افزایش یافت. هم‌زمان، چند نفر از جمله دو کودک همچنان مفقودند و خسارت‌های سنگینی به اموال عمومی و منازل شهروندان وارد شده است؛ رخدادی که شدیدترین موج سیلاب در سال‌های اخیر عراق به شمار می‌رود.

براساس گزارش روزنامه العربی الجدید، سیلاب‌هایی که روز سه‌شنبه مناطق شرقی سلیمانیه، شمالی کرکوک و غربی دیالی را درگیر کرد، جان سه نفر را گرفت که یکی از آنان دختر بچه‌ای ۹ ساله بود. همچنین ۱۲ نفر دیگر در این حوادث زخمی شدند. علاوه بر این، دو نفر دیگر نیز در منطقه الشَطْرَه در استان ذی‌قار در جنوب عراق در نتیجه ریزش سقف خانه‌ای بر اثر بارش شدید جان باختند. منابعی در وزارت کشور عراق گفتند که چند نفر همچنان مفقود هستند؛ از جمله دو کودک ۱۱ و ۸ ساله، و عملیات جست‌وجو برای یافتن آنان ادامه دارد.

در همین زمینه هسته رسانه‌ای امنیتی در بغداد اعلام کرد که «محمد شیاع السودانی» نخست‌وزیر عراق دستور ایجاد مقر عملیاتی پیشرفته از طریق مرکز مدیریت بحران و حوادث بین استان‌های کرکوک و صلاح‌الدین را صادر کرده است. طبق بیانیه منتشرشده، بالگردهایی از فرماندهی هوانیروز ارتش عراق برای عملیات تخلیه اعزام شده و هم‌زمان کار بازگشایی مسیرها و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان آغاز شده است.

«شاخوان عبدالله» نایب‌رئیس پارلمان عراق با صدور پیام تسلیتی به خانواده‌های قربانیان سیلاب و بارش‌های شدید در کرکوک و سلیمانیه، از دولت فدرال عراق خواست شهروندان آسیب‌دیده را جبران خسارت کند. بارش‌های شدید دوشنبه شب و روز سه‌شنبه باعث شکل‌گیری سیلاب‌هایی گسترده شد که شماری از جاده‌های اصلی را بست، چندین خودرو را با خود برد و منازل متعددی را در روستاهای کرکوک و سلیمانیه تخریب کرد.

در همین حال، سازمان هواشناسی عراق نسبت به تداوم بارش‌های سنگین همراه با رعدوبرق و خطر بالای وقوع سیلاب در پنج استان هشدار داد و از شهروندان خواست نهایت احتیاط را در نظر بگیرند. «عامر الجابری» سخنگوی این سازمان، با اشاره به تأثیر ادامه‌دار سامانه کم‌فشار دریای سرخ، اعلام کرد که استان‌های سلیمانیه، دیالی، واسط، میسان و بصره شاهد بارش‌های بسیار شدید، رعدوبرق و وزش بادهای قوی خواهند بود و خطر بالای شکل‌گیری سیلاب وجود دارد.

مقام‌های محلی در شهرهای لیلان، طوزخورماتو، جمجمال و مندلی نیز از فروریختن چند پل و منازل، و آسیب جدی به شبکه برق و سیستم‌های فاضلاب در پی سیلاب خبر دادند؛ موضوعی که رسانه‌های محلی عراق نیز آن را تأیید کرده‌اند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸