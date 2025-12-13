خسارات سیل در سلیمانیه عراق از رقم رسمی فراتر رفت/ تخریب ۱۶۰۰ منزل و صدها فروشگاه

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس دادههای میدانی و گزارشهای رسمی، حجم خسارات ناشی از سیل در مناطق چمچمال، تکیه و شورش در استان سلیمانیه، بسیار فراتر از آنچه بهصورت رسمی اعلام شده بود، برآورد شد.
این خسارات شامل آسیب گسترده به منازل، خودروها، فروشگاهها و ادارات دولتی بود و هشدارهایی درباره وقوع خسارات بیشتر در صورت ادامه بارشهای سنگین در روزهای آینده صادر شد.
بر اساس گزارش مرکز مدیریت بحران مشترک (LCC)، مقامات از مرگ دو نفر و زخمی شدن ۱۲ نفر خبر دادند و افزودند که ۱۶۰۷ منزل، ۲۰۰ خودرو و ۱۱۵ فروشگاه بهطور مستقیم آسیب دیدهاند. همچنین حدود ۴۵۰ پروژه با درصدهای متفاوت آسیب دیدهاند.
در خود چمچمال، مقامات محلی از آسیب بیش از ۱۰۰۰ منزل و ورود آب به بیش از ۱۵۰ فروشگاه و انبار خبر دادند. سیل همچنین ۱۲ اداره دولتی از جمله سالن فرهنگ، کتابخانه عمومی، اداره گذرنامه، ساختمان قائممقامی و پلیس را فرا گرفت.
همچنین ۲۵ پارک عمومی در شهر آسیب دیدند که از این میان ۵ پارک بهطور کامل تخریب شدند. توقف لولههای آبرسانی از دربند بازیان و تکیه باعث قطع کامل آب در چمچمال و شورش شد.
تیمهای میدانی هشدار دادند که انسداد چاههای فاضلاب و آسیب به خیابانها، به ویژه مسیر اصلی کرکوک – سلیمانیه، احتمال وقوع خسارات بیشتر در صورت ادامه بارشهای شدید را افزایش میدهد. همچنین تلف شدن تعداد زیادی دام و طیور به دلیل سیل گزارش شده است.
از نظر مالی، شهرداری چمچمال با بحران شدیدی مواجه است. بودجه جاری آن تنها ۸ میلیون دینار در ماه است که عمدتاً صرف سوخت کامیونهای آبرسانی میشود، و این امر اجرای تعمیرات و پروژههای خدماتی را در شرایط حجم گسترده خسارات فعلی با مشکل مواجه میکند.
