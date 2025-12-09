به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ چندین شهر و روستا در شمال عراق بعد از ظهر امروز سه‌شنبه شاهد موجی از سیلاب‌های شدید بودند که دست‌کم به کشته شدن دو نفر و ناپدید شدن پنج نفر دیگر انجامید. این حادثه در حالی رخ داده که نیروهای ارتش و پلیس در تلاش گسترده برای نجات خانواده‌های گرفتار در میان سیلاب‌ها هستند.

با وجود هشدارهای مقام‌های عراق مبنی بر وقوع بارش‌های سنگین و سیلاب‌های ناشی از آن، ضعف زیرساخت‌ها و کمبود تجهیزات همچنان موجب بروز تلفات جانی و خسارت‌های مالی در فصل بارش‌ها می‌شود.

بر اساس گفته‌های منابع امنیتی در عراق، نیروهای امدادی پیکر یک جوان و یک مرد سالخورده را در شهر جمجمال در استان سلیمانیه، پیدا کردند. یکی از آن‌ها در اثر ریزش خانه‌اش که سیلاب به آن برخورد کرد جان باخت و دیگری جوانی بود که جریان سیلاب خودرویش را با خود برد. در استان کرکوک نیز ده‌ها خانه در مناطق مختلف از جمله در منطقه «وادی الشای» در جنوب‌غرب این استان، به دلیل بالا آمدن آب تخلیه شدند.

یک مقام امنیتی در وزارت کشور عراق به روزنامه «العربی الجدید» گفت که گزارش‌هایی درباره ناپدید شدن چند نفر در داخل یک خودروی کوچک به دنبال جاری شدن سیلاب ثبت شده و عملیات جست‌وجو در کرکوک و سلیمانیه ادامه دارد.

از سوی دیگر، «محمد الموسوی» فرماندار شهر لیلان در استان کرکوک اعلام کرد که نیروهای امنیتی عراق توانسته‌اند هفت خانواده گرفتار در سیلاب را نجات دهند. بارش شدید و مداوم باران در مناطق شمال عراق شامل سلیمانیه، کرکوک، صلاح الدین و دیالی موجب جاری شدن سیلاب‌های سنگین شده و صدها خانه و ساختمان دولتی را دچار آب‌گرفتگی و خسارت‌ کرده است.

هم‌زمان، هیئت هواشناسی عراق هشدار فوری درباره تداوم بارش‌های رعدی و احتمال وقوع سیلاب در پنج استان این کشور صادر کرد و از شهروندان خواست تا صبح چهارشنبه نهایت احتیاط را داشته باشند. در بیانیه این نهاد آمده است که استان‌های سلیمانیه، دیالی، واسط، میسان و شمال بصره در معرض بارش‌های بسیار شدید همراه با رعدوبرق و احتمال وزش بادهای شدید هستند.

در همین حال، وزارت حمل‌ونقل عراق گزارش‌ها درباره توقف فعالیت برخی فرودگاه‌ها به دلیل شرایط جوی را تکذیب کرد و اعلام کرد تمامی فرودگاه‌ها از جمله فرودگاه سلیمانیه فعال هستند و پروازها مطابق برنامه در حال انجام است.

