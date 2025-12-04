به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیلاب‌ها و رانش‌های زمین در چندین کشور جنوب و جنوب‌شرق آسیا باعث خسارت‌های انسانی و مالی گسترده شده است. ارتش در اندونزی، سریلانکا و تایلند برای مشارکت در عملیات تخلیه و نجات وارد عمل شده؛ اقدامی که نشان‌دهنده شدت بحرانی است که آن را بدترین فاجعه در این مناطق توصیف می‌کنند.

براساس گزارش شبکه الجزیره، خبرنگاران در گزارش‌های میدانی، صحنه‌ها و تصاویری از پیامدهای این سیلاب‌ها و رانش‌های زمین منتشر کردند؛ حوادثی که ده‌ها کشته، مفقود، آواره و هزاران خانه تخریب‌شده بر جای گذاشته است.

اندونزی؛ هزاران قربانی و میلیون‌ها آسیب‌دیده

سازمان مدیریت بحران اندونزی اعلام کرد شمار قربانیان سیلاب در سه استان جزیره سوماترا به حدود ۸۰۰ کشته و ۵۵۰ مفقود رسیده و بیش از ۳ میلیون نفر آسیب دیده‌اند. همچنین یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از خانه‌های خود آواره شده‌اند و خدمات ضروری در مناطق گسترده‌ای قطع شده است.

ارتش اندونزی نیز با اعزام هواپیماهای نیروی هوایی به عملیات تخلیه و انتقال کمک‌های انسان‌دوستانه پیوسته است.

«محمد حسینی» از ساکنان استان پیدی جایا اندونزی در گفت‌وگو با خبرنگار الجزیره، گفت: کسب‌وکارهای مردم چهار ماه است در رکود بوده و سیلاب‌ها وضعیت آن‌ها را بحرانی‌تر کرده است.

سریلانکا؛ فاجعه‌ای بی‌سابقه و بیش از ۱.۵ میلیون آسیب‌دیده

این فاجعه در سریلانکا نیز بی‌سابقه توصیف شده و دولت این کشور اعلام کرده بیش از یک‌ونیم میلیون نفر آسیب دیده‌اند و خسارات تمام استان‌های سریلانکا را دربر گرفته است.

به گفته «سامر علاوی» خبرنگار شبکه الجزیره، طوفان «دیِتوا» صدها کشته و مفقود برجای گذاشته و زندگی را در بیشتر مناطق «جزیره یاقوت» — نام قدیمی سریلانکا — مختل کرده است. مقامات اما می‌گویند بدون کمک بین‌المللی، بازگشت به وضعیت عادی به این زودی ممکن نیست.

تایلند؛ باران‌های بی‌وقفه و مرگ بیش از ۱۸۰ نفر

در تایلند نیز بارش‌های شدید و مداوم در جنوب این کشور باعث وقوع یکی از سهمگین‌ترین سیلاب‌ها شده که بر اثر آن بیش از ۱۸۰ نفر جان باخته و میلیون‌ها نفر آسیب دیده‌اند.

دولت تایلند برای کمک‌رسانی گسترده، از یک کشتی بزرگِ حمل‌ونقل نظامی برای انتقال تجهیزات و یاری به آسیب‌دیدگان استفاده کرده است.

مالزی؛ آماده‌باش برای موج دوم سیلاب‌ها

در مالزی نیز بیش از ۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر به مراکز تخلیه منتقل شده‌اند. سازمان مدیریت بحران این کشور در حال آماده‌باش کامل برای احتمال موج جدیدی از سیلاب‌هاست؛ بارش‌هایی که روزها ادامه داشته و شرایط را ناپایدار کرده است.

تداخل کم‌سابقه الگوهای جوی؛ علت اصلی فاجعه

نکته قابل‌توجه در این حوادث، تداخل نادر چندین الگوی آب‌وهوایی است؛ از جمله طوفان‌های گرمسیری کم‌سابقه که همراه با بارش‌های موسمی شدید رخ داده و مناطقی را درگیر کرده که معمولا با طوفان مواجه نیستند.

کارشناسان هواشناسی می‌گویند که طوفان‌ها به‌طور معمول نزدیک خط استوا شکل نمی‌گیرند. اما طوفان نادری به نام «سِنیار» در شمال خط استوا و در تنگه مالاکا تشکیل شده است. طوفان‌های گرمسیری دیگر نیز که بر فراز اقیانوس‌های استوایی شکل می‌گیرند، با بادهای شدید و بارش سنگین همراه بوده‌اند. گرمایش آب اقیانوس‌ها شدت این طوفان‌ها را افزایش داده است. برخی مناطق در یک روز، بارشی برابر با میزان بارش یک ماه دریافت کرده‌اند.

