به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب رستاخیز شهر، دارای ۴۰ پیام تبیینی پیرامون رویداد معنوی اعتکاف ویژه فعالین رسانه و عرصه تبلیغ اعتکاف می باشد.
تحلیل وضعیت دینداری پس از انقلاب یکی از مناقشه برانگیزترین مباحث ذهنی در دوران کنونی است.
جامعه به صورت خودجوش یا بر اساس پروژه رسانهای جریان معارض از خود میپرسد، در زمانهای که دین با قدرت و سیاست درهم آمیخته شده است، آیا مردم دیندارتر شده یا از دین گریزان شده اند؟ در این میان و در برابر موجی از نظریات و آمارها، ظهور پدیدهای چون اعتکاف صحنهای واضح و غیرقابل انکار را برای فهم واقعیتهای فرهنگی کشور فراهم میآورند.
این قاب، به تنهایی گویاتر از صدها مقاله و پیمایش است و به طور مستقیم، وجود یک جهتگیری معنوی قدرتمند را در میان تودههای مردم و خصوصا نسل جدید به اثبات میرساند.
