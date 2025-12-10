بولیوی روابط دیپلماتیک خود را با رژیم صهیونیستی از سر گرفت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رژیم صهیونیستی و بولیوی پس از یک دوره تنش که بیش از دو سال به طول انجامید، روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفتند.
گیدئون ساعر، وزیر امور خارجه رژیم اسرائیل، گفت که وزارت امور خارجه بولیوی این اقدام را عصر سهشنبه به طور مشترک اعلام کرد.
بولیوی در سال ۲۰۲۳ و پس از آغاز درگیری بین رژیم و حماس در نوار غزه، روابط خود را با اسرائیل قطع کرد.
شایان ذکر است که در دوران رهبری لوئیس آرسه، رئیس جمهور سابق بولیوی، بولیوی اقدامات نظامی اسرائیل در غزه را که پس از حملات حماس علیه اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ انجام شد، «خصومتآمیز و نامتناسب» توصیف کرد.
در اکتبر ۲۰۲۵، بولیویاییها رودریگو پاز پریرا، از حزب دموکرات مسیحی، را به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب کردند و به نزدیک به دو دهه حکومت دولتهای عمدتاً چپگرا پایان دادند.
بر اساس گزارش رسانههای اسرائیلی، طرفین قصد دارند در آینده نزدیک سفیران خود را تعیین کنند.
.....................
پایان پیام
نظر شما