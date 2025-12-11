به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ویژه‌برنامه زائران اردو زبان شامگاه چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در رواق غدیر برگزار شد. نماز جماعت مغرب و عشا به امامت حجت‌الاسلام سید سبط حیدر زیدی با حضور ۵۰۰ نمازگزار اقامه گردید. پس از آن، مراسم زیارت امام رضا(ع) و مداحی با صدای عارف حسین زاهدی، ممتاز علی سولنگی و وحید حسین لاشاری اجرا شد. همچنین حجت‌الاسلام سید عرفان حیدر عابدی به ایراد سخنرانی پرداخت.

در مجموع، ۱۰۵۰ زائر در این بخش حضور یافتند که ۲۰۰ نفر آنان زائر اولی بودند. به ۱۷۰ نفر دعوتنامه صبحانه و به ۴۵۰ نفر هدایای فرهنگی و تبرکی اهدا شد. زائران این بخش از کشورهای هند، پاکستان، ژاپن، امارات، استرالیا و آلمان حضور داشتند. همچنین، دو گروه ۲۰ نفره از کشمیر و ۲۲ نفره از پاکستان از «خانه انقلاب» در مشهد بازدید کردند.

مراسم زائران عرب‌زبان

همزمان، مراسم ویژه زائران عرب‌زبان در رواق دارالمرحمه برگزار شد. نماز جماعت به امامت سید جلال حسینی اقامه گردید. در حاشیه مراسم، میزی برای پاسخ‌گویی به سوالات شرعی توسط شیخ عبدالله منصوری دایر بود. برنامه‌های این بخش شامل اجرای گروه سرود «الانشاد الرضوی»، سخنرانی حجت‌الاسلام شیخ سلام العلی و قرائت حدیث کساء توسط شیخ محمد عاشوری بود.

مراسم زائران انگلیسی‌زبان

حرم رضوی همچنین پذیرای گروه ۲۰۰ نفره‌ای از طلاب انگلیسی، آمریکایی و کانادایی حوزه علمیه قم بود. برای این زائران نیز برنامه‌هایی شامل قرائت حدیث کساء، مدیحه‌سرایی، سخنرانی و اهدای بسته‌های فرهنگی تدارک دیده شد.

این مراسمات نشان‌دهنده توجه ویژه آستان قدس رضوی به تکریم و ارائه خدمات فرهنگی و معنوی به زائران از ملیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف در جوار مضجع شریف امام هشتم(ع) است.

