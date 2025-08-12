  1. صفحه اصلی
برنامه‌های دهه آخر صفر برای زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی اعلام شد

۲۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۵
برنامه‌های متنوعی برای زائران عرب‌زبان، اردوزبان و آذری‌زبان در دهه آخر صفر در حرم امام رضا(ع) در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «مهدی لسانی» مدیر زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی، با تشریح برنامه‌های دهه آخر صفر ویژه زائران غیرایرانی، گفت: این برنامه‌ها با هدف گرامیداشت ایام سوگواری اربعین حسینی، شهادت پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) طراحی شده‌اند تا زائران عزیز بتوانند در فضایی معنوی، از این مراسمات بهره‌مند شوند.  

وی افزود: در این ایام پربرکت، برنامه‌های متنوعی برای زائران عرب‌زبان، اردوزبان و آذری‌زبان در نظر گرفته شده است تا همه عاشقان اهل بیت(ع) بتوانند با زبان و فرهنگ خود، در عزای سالار شهیدان و دیگر معصومین(ع) شرکت کنند.

برنامه‌های ویژه زائران عرب‌زبان  

 مراسم اربعین حسینی  
- شب اربعین:  
  زمان: چهارشنبه ۲۲ مرداد (۱۹ صفر)، پس از نماز مغرب و عشاء  
  مکان: صحن غدیر  
  برنامه: قرائت زیارت اربعین، سخنرانی شیخ کرار الساعدی (عراق)، نوحه‌خوانی، سینه‌زنی و قرائت حدیث کساء.  

- ظهر اربعین:  
  زمان: پنج‌شنبه ۲۳ مرداد (۲۰ صفر)، پس از نماز ظهر و عصر  
  مکان: رواق دارالمرحمه  
  برنامه: قرائت زیارت اربعین، سخنرانی شیخ حسین شرعیات (خوزستان)، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی.  

- شام اربعین:  
  زمان: پنج‌شنبه ۲۳ مرداد (۲۰ صفر)، پس از نماز مغرب و عشاء  
  مکان: صحن غدیر  
  برنامه: قرائت زیارت اربعین، سخنرانی شیخ کرار الساعدی (عراق)، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی، دعای کمیل.  

 مراسم شهادت پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع)  
- شب شهادت:  
  زمان: پنج‌شنبه ۳۰ مرداد (۲۷ صفر)، پس از نماز مغرب و عشاء  
  مکان: صحن غدیر  
  برنامه: قرائت زیارت پیامبر(ص)، سخنرانی سید زید البطاط (عراق)، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی، دعای کمیل.  

- شام شهادت:  
  زمان: جمعه ۳۱ مرداد (۲۸ صفر)، پس از نماز مغرب و عشاء  
  مکان: صحن غدیر  
  برنامه: قرائت زیارت امام حسن(ع)، سخنرانی سید زید البطاط (عراق)، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی توسط نزار القطری، شعرخوانی توسط محمد الفاطمی.  

 مراسم شهادت امام رضا(ع)  
- شب شهادت:  
  زمان: شنبه ۱ شهریور (۲۹ صفر)، پس از نماز مغرب و عشاء  
  مکان: صحن غدیر  
  برنامه: قرائت زیارت امام رضا(ع)، نمایش آیینی "چشمه خورشید"، سخنرانی سید مهدی البعاج (نجف)، نوحه‌خوانی توسط ملا عمار الکنانی، شعرخوانی محمد الفاطمی.  

- ظهر شهادت:  
  زمان: یک‌شنبه ۲ شهریور (۳۰ صفر)، پس از نماز ظهر و عصر  
  مکان: رواق دارالمرحمه  
  برنامه: قرائت زیارت امام رضا(ع)، سخنرانی شیخ عدنان حردانی، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی.  

برنامه‌های ویژه زائران اردوزبان  
- مراسم اربعین حسینی:  
  زمان: چهارشنبه و پنج‌شنبه ۲۲ و ۲۳ مرداد (۱۹ و ۲۰ صفر)، پس از نماز مغرب و عشاء  
  مکان: رواق غدیر  
  برنامه: قرائت زیارت توسط عارف حسین زاهدی، سخنرانی حجت‌الاسلام  دیدار علی اکبری، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی توسط  عارف حسین زاهدی.  

- شهادت پیامبر و سبط اکبرش:
زمان: پنجشنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ مرداد (۲۷ و ۲۸ صفر)، پس از نماز مغرب و عشا  
مکان: رواق غدیر
برنامه: قرائت زیارت جناب آقای محمد اجمل، مداحی و مرثیه خوانی جناب آقای سید محمد موسی موسوی، سخنرانی جناب حجت الاسلام سید سجاد مهدی رضوی، نوحه خوانی و سینه زنی جناب آقای عارف حیسن زاهدی و جناب آقای وحید حسین لاشاری

- مراسم شهادت امام رضا(ع):  
  زمان: یک‌شنبه ۲ شهریور (۳۰ صفر)، ساعت ۱۶  
  مکان: صحن گوهرشاد  
  برنامه: مرثیه‌خوانی توسط میر احمد علی رضوی، سخنرانی حجت‌الاسلام سید  سجاد مهدی رضوی، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی توسط گروه سید عمران علی نقوی.  

 برنامه‌های ویژه زائران آذری‌زبان  
- مراسم اربعین حسینی:  
  زمان: پنج‌شنبه ۲۳ مرداد (۲۰ صفر)، ساعت ۹:۳۰ صبح  
  مکان: رواق دارالرحمه  
  برنامه: سخنرانی حجت‌الاسلام جعفر رحیمی، قرائت زیارت اربعین و نوحه‌خوانی توسط احد سبزی.  

مراسم شهادت نبی اکرم صلوات‌الله‌علیه و امام حسن مجتبی علیه‌السلام:
 زمان: جمعه ۳۱ مرداد (۲۸ صفر)، ساعت ۹:۳۰ صبح 
مکان: رواق دارالرحمه 
 برنامه: سخنرانی آیت الله سید حسن عاملی امام جمعه محترم اردبیل، قرائت زیارت‌نامه، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی توسط مداح پیمان همرنگ 

- مراسم شهادت امام رضا(ع):  
  زمان: یک‌شنبه ۲ شهریور (۳۰ صفر)، ساعت ۹:۴۵ صبح  
  مکان: رواق دارالرحمه  
  برنامه: سخنرانی آیت‌الله سید حسن عاملی، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی توسط پیمان همرنگ.  

لسانی در پایان با تسلیت این ایام سوگواری، از همه زائران دعوت کرد تا در این مراسم معنوی شرکت کنند و از فیض معنوی حرم مطهر امام رضا(ع) بهره‌مند شوند.

