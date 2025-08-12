به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «مهدی لسانی» مدیر زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی، با تشریح برنامه‌های دهه آخر صفر ویژه زائران غیرایرانی، گفت: این برنامه‌ها با هدف گرامیداشت ایام سوگواری اربعین حسینی، شهادت پیامبر اکرم(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) طراحی شده‌اند تا زائران عزیز بتوانند در فضایی معنوی، از این مراسمات بهره‌مند شوند.

وی افزود: در این ایام پربرکت، برنامه‌های متنوعی برای زائران عرب‌زبان، اردوزبان و آذری‌زبان در نظر گرفته شده است تا همه عاشقان اهل بیت(ع) بتوانند با زبان و فرهنگ خود، در عزای سالار شهیدان و دیگر معصومین(ع) شرکت کنند.

برنامه‌های ویژه زائران عرب‌زبان

مراسم اربعین حسینی

- شب اربعین:

زمان: چهارشنبه ۲۲ مرداد (۱۹ صفر)، پس از نماز مغرب و عشاء

مکان: صحن غدیر

برنامه: قرائت زیارت اربعین، سخنرانی شیخ کرار الساعدی (عراق)، نوحه‌خوانی، سینه‌زنی و قرائت حدیث کساء.

- ظهر اربعین:

زمان: پنج‌شنبه ۲۳ مرداد (۲۰ صفر)، پس از نماز ظهر و عصر

مکان: رواق دارالمرحمه

برنامه: قرائت زیارت اربعین، سخنرانی شیخ حسین شرعیات (خوزستان)، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی.

- شام اربعین:

زمان: پنج‌شنبه ۲۳ مرداد (۲۰ صفر)، پس از نماز مغرب و عشاء

مکان: صحن غدیر

برنامه: قرائت زیارت اربعین، سخنرانی شیخ کرار الساعدی (عراق)، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی، دعای کمیل.

مراسم شهادت پیامبر اکرم(ص) و امام حسن مجتبی(ع)

- شب شهادت:

زمان: پنج‌شنبه ۳۰ مرداد (۲۷ صفر)، پس از نماز مغرب و عشاء

مکان: صحن غدیر

برنامه: قرائت زیارت پیامبر(ص)، سخنرانی سید زید البطاط (عراق)، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی، دعای کمیل.

- شام شهادت:

زمان: جمعه ۳۱ مرداد (۲۸ صفر)، پس از نماز مغرب و عشاء

مکان: صحن غدیر

برنامه: قرائت زیارت امام حسن(ع)، سخنرانی سید زید البطاط (عراق)، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی توسط نزار القطری، شعرخوانی توسط محمد الفاطمی.

مراسم شهادت امام رضا(ع)

- شب شهادت:

زمان: شنبه ۱ شهریور (۲۹ صفر)، پس از نماز مغرب و عشاء

مکان: صحن غدیر

برنامه: قرائت زیارت امام رضا(ع)، نمایش آیینی "چشمه خورشید"، سخنرانی سید مهدی البعاج (نجف)، نوحه‌خوانی توسط ملا عمار الکنانی، شعرخوانی محمد الفاطمی.

- ظهر شهادت:

زمان: یک‌شنبه ۲ شهریور (۳۰ صفر)، پس از نماز ظهر و عصر

مکان: رواق دارالمرحمه

برنامه: قرائت زیارت امام رضا(ع)، سخنرانی شیخ عدنان حردانی، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی.

برنامه‌های ویژه زائران اردوزبان

- مراسم اربعین حسینی:

زمان: چهارشنبه و پنج‌شنبه ۲۲ و ۲۳ مرداد (۱۹ و ۲۰ صفر)، پس از نماز مغرب و عشاء

مکان: رواق غدیر

برنامه: قرائت زیارت توسط عارف حسین زاهدی، سخنرانی حجت‌الاسلام دیدار علی اکبری، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی توسط عارف حسین زاهدی.

- شهادت پیامبر و سبط اکبرش:

زمان: پنجشنبه و جمعه ۳۰ و ۳۱ مرداد (۲۷ و ۲۸ صفر)، پس از نماز مغرب و عشا

مکان: رواق غدیر

برنامه: قرائت زیارت جناب آقای محمد اجمل، مداحی و مرثیه خوانی جناب آقای سید محمد موسی موسوی، سخنرانی جناب حجت الاسلام سید سجاد مهدی رضوی، نوحه خوانی و سینه زنی جناب آقای عارف حیسن زاهدی و جناب آقای وحید حسین لاشاری

- مراسم شهادت امام رضا(ع):

زمان: یک‌شنبه ۲ شهریور (۳۰ صفر)، ساعت ۱۶

مکان: صحن گوهرشاد

برنامه: مرثیه‌خوانی توسط میر احمد علی رضوی، سخنرانی حجت‌الاسلام سید سجاد مهدی رضوی، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی توسط گروه سید عمران علی نقوی.

برنامه‌های ویژه زائران آذری‌زبان

- مراسم اربعین حسینی:

زمان: پنج‌شنبه ۲۳ مرداد (۲۰ صفر)، ساعت ۹:۳۰ صبح

مکان: رواق دارالرحمه

برنامه: سخنرانی حجت‌الاسلام جعفر رحیمی، قرائت زیارت اربعین و نوحه‌خوانی توسط احد سبزی.

مراسم شهادت نبی اکرم صلوات‌الله‌علیه و امام حسن مجتبی علیه‌السلام:

زمان: جمعه ۳۱ مرداد (۲۸ صفر)، ساعت ۹:۳۰ صبح

مکان: رواق دارالرحمه

برنامه: سخنرانی آیت الله سید حسن عاملی امام جمعه محترم اردبیل، قرائت زیارت‌نامه، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی توسط مداح پیمان همرنگ

- مراسم شهادت امام رضا(ع):

زمان: یک‌شنبه ۲ شهریور (۳۰ صفر)، ساعت ۹:۴۵ صبح

مکان: رواق دارالرحمه

برنامه: سخنرانی آیت‌الله سید حسن عاملی، نوحه‌خوانی و سینه‌زنی توسط پیمان همرنگ.

لسانی در پایان با تسلیت این ایام سوگواری، از همه زائران دعوت کرد تا در این مراسم معنوی شرکت کنند و از فیض معنوی حرم مطهر امام رضا(ع) بهره‌مند شوند.

