دو مرکز شیعی در اروپا به استقبال برگزاری مراسم ولادت حضرت زینب (س) رفتند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س)، دو مرکز اسلامی شیعی در اروپا با برگزاری برنامههای ویژه به استقبال این مناسبت فرخنده رفتند.
«مسجد امام علی(ع)» در کپنهاگ دانمارک اعلام کرد که برنامه هفتگی این جمعه خود را به بزرگداشت بانوی صبر و استقامت، حضرت زینب(س)، اختصاص داده است. در این مراسم که روز جمعه ۲۴ اکتبر ساعت ۱۹ در سالن چندمنظوره مسجد برگزار میشود، حجتالاسلام شیخ محمد سلمان جان سخنرانی خواهد کرد.
همچنین «مرکز اسلامی امام علی(ع)» در استکهلم سوئد به همین مناسبت برنامهای یکروزه با محوریت معنویت، همبستگی و تأمل برگزار میکند. این برنامه روز شنبه اول نوامبر از ساعت ۱۱ صبح آغاز میشود و شامل اقامه نماز جماعت ظهر، قرائت قرآن در آرامستان یرفلا، سخنرانی، پیادهروی گروهی در جنگل و طبیعت و در پایان اقامه نماز مغرب و صرف شام دستهجمعی در مرکز اسلامی است.
در این برنامه، سید جرار حسینی (به زبان سوئدی) و شیخ سلار محمد برواری (به زبان انگلیسی) سخنرانی خواهند کرد. برگزارکنندگان اعلام کردهاند که شرکت در این برنامه با ثبتنام قبلی امکانپذیر است و حضور برادران و خواهران در گروه سنی ۱۵ تا ۴۰ سال توصیه میشود.
این دو مراسم جلوهای از عشق و ارادت شیعیان اروپا به حضرت زینب(س) و تداوم پیام صبر و ایمان آن بانوی بزرگوار در قاره سبز به شمار میرود.
