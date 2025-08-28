طالبان: حفاظت از میراث فرهنگی افغانستان مسئولیت مشترک بشریت است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس خبرنامهی فرتنگ و اطلاعات طالبان، خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، روز چهارشنبه (۵ شهریور) در دیدار با رزا اوتنبایوا، رئیس دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان، گفت: «حفاظت از میراثهای فرهنگی افغانستان در اولویت قرار دارد و این وظیفهای مشترک برای بشریت است.»
اوتنبایوا در این نشست بر اهمیت پاسداری از آثار تاریخی و برگزاری برنامههای فرهنگی مانند «جشنواره کتاب» در کابل تأکید کرد و خواستار برگزاری سالانه چنین رویدادهایی شد.
او همچنین موزه ملی و آرشیو افغانستان را گنجینههای ارزشمند تاریخ و فرهنگ این کشور دانست و وعده داد که یونسکو و نهادهای بینالمللی در حفاظت از این میراثها همکاری خواهند کرد.
خیرخواه ضمن اشاره به اقدامات طالبان در چهار سال گذشته در زمینههای «مبارزه با فساد، مواد مخدر و تأمین امنیت»، تأکید کرد که افغانستان پس از ۴۵ سال دارای «یک نظام مقتدر مرکزی» شده و حفاظت از میراث فرهنگی در اولویت کار آنان قرار دارد.
با این حال، کارشناسان فرهنگی یادآور میشوند که طالبان در دوره نخست حاکمیت خود در سال ۲۰۰۱ مجسمههای بودای بامیان را منفجر کردند و در سالهای اخیر نیز تخریب تندیسها و یادبودهای تاریخی چون لوح منسوب به امیرعلیشیر نوایی در بلخ، اعتراضات گسترده داخلی و بینالمللی را برانگیخته است.
طالبان پس از موج انتقادها وعده دادهاند که برای گرامیداشت از امیرعلیشیر نوایی، بنای یادبود جدیدی در مکانی مناسب ایجاد خواهند کرد؛ اما منتقدان میگویند تضاد آشکار میان سخنان امروز این گروه و عملکرد گذشتهشان، همچنان پرسشهای جدی درباره میزان تعهد واقعی طالبان به حفاظت از میراث فرهنگی افغانستان باقی میگذارد.
