به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزهای گذشته منابع محلی در مزارشریف گزارش دادند که شهرداری طالبان تندیس امیر علیشیر نوایی، شاعر و سیاستمدار برجسته سده نهم هجری و از چهرههای تأثیرگذار فرهنگی دوره تیموریان را تخریب کرد؛ اقدامی که به سرعت موجی از اعتراض و نارضایتی را در میان فرهنگیان، مردم و بهویژه جامعه ترکتبار افغانستان برانگیخت.
امیر علیشیر نوایی از مهمترین چهرههای تاریخ ادبی و سیاسی منطقه بهشمار میرود و با آثار خود نقش بسزایی در غنای زبانهای فارسی و ترکی ایفا کرده است.
تخریب تندیس او، بهعنوان نمادی از میراث فرهنگی، بار دیگر طالبان را در معرض اتهام «فرهنگستیزی و هویتزدایی» قرار داد؛ همانگونه که در گذشته با انهدام تندیسهای بودا در استان بامیان افغانستان، تندیس عقاب در استان بغلان افغانستان و سردیس عبدالعلی مزاری در استان بامیان چنین کردند.
وزارت خارجه ازبیکستان نیز با تماس تلفنی فوری از طالبان توضیح خواست.
طالبان در پاسخ، این اقدام را «غیرهماهنگ» و بدون مشورت با مردم خوانده و ابراز تأسف کردند.
به گفته مقامات ازبک، طالبان وعده دادند که بنای یادبود جدیدی برای امیر علیشیر نوایی ساخته و چهارراهیای به نام او مسما کنند.
طالبان همچنین ادعا کردند که محل پیشین «شأن این شخصیت بزرگ را نداشت» و قرار است مجموعهای باشکوهتر با کتابخانه، فضای سبز و لوحههای معرفی آثار و زندگی نوایی ساخته شود.
اکنون، شهرداری مزارشریف افغانستان کار بازسازی این یادبود را در چهارراهی مخابرات آغاز کرده است.
بر اساس اعلام مقامات محلی، هزینه این پروژه ۱.۵ میلیون افغانی است که بخشی از آن توسط شهرداری و بخشی از سوی مردم پرداخت میشود. طرح جدید شامل بازسازی کتیبه، ایجاد فضای سبز، ساخت کتابخانه، مکانهایی برای بازدیدکنندگان و نصب لوحههای اطلاعاتی درباره امیر علیشیر نوایی خواهد بود.
با این حال، منتقدان میگویند اقدام فوری طالبان برای بازسازی، بیش از آنکه نشانه احترام به فرهنگ باشد، واکنشی به اعتراضات گسترده و تلاشی برای کاهش فشارها و بحران مشروعیتی است که این گروه در داخل و خارج از افغانستان با آن روبهرو است.
