به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) – ابنا - وحید اسکندری، مدیر حج و زیارت استان گیلان در جمع اصحاب رسانه از آغاز فرآیند انتخاب کاروان و قطعیسازی ثبتنام حج تمتع سال 1405 خبر داد و اظهار کرد: متقاضیانی که در مرحله پیشثبتنام شرکت کرده و وجه اولیه را واریز کردهاند، باید مطابق زمانبندی اعلامشده در سامانه My.haj.ir مراحل نهایی ثبتنام خود را تکمیل کنند.
وی با تشریح جزئیات زمانبندی ثبتنام قطعی گفت: افرادی که در 10 روز نخست پیشثبتنام نسبت به واریز وجه اقدام کردهاند، تا امروز دوشنبه 18 آذر، طبق جدول زمانبندی اعلامشده میتوانند برای انتخاب کاروان مراجعه کنند، تمامی واجدان شرایط ثبتنام تا ساعت 24 روز شنبه 22 آذر 1404 فرصت دارند کاروان مورد نظر خود را انتخاب و مراحل قطعیسازی را انجام دهند.
مدیر حج و زیارت گیلان با بیان اینکه اولویت با متقاضیان ثبتنامشده در مرحله پیشثبتنام و همچنین افراد ثبتنامشده در کاروانهای حج 1399 است، افزود: در صورت عدم مراجعه این افراد در بازه تعیینشده و وجود ظرفیت خالی، پذیرش نفرات بعدی بهصورت روزشمار انجام میشود.
اسکندری شیوه ثبتنام را کاملاً غیرحضوری و از طریق سامانه My.haj.ir اعلام کرد و گفت: متقاضیان پس از انتخاب کاروان و دریافت رسید باید ظرف 48 ساعت به مدیر کاروان مراجعه و مدارک لازم از جمله قبض ودیعهگذاری، کارت ملی و سایر مدارک موردنیاز را ارائه دهند، تحویل گذرنامه معتبر و عکس نیز در مراحل بعدی توسط مدیر کاروان اطلاعرسانی میشود.
وی با تأکید بر لزوم اعتبار گذرنامه تا 30 آبان 1405 بیان کرد: غیبت در تحویل مدارک در زمان مقرر، به معنای انصراف بوده و ظرفیت ایجادشده در اختیار افراد واجد شرایط دیگر قرار خواهد گرفت.
مدیر حج و زیارت گیلان هزینه نهایی سفر را وابسته به گروه قیمتی کاروانها عنوان کرد و افزود: پس از انتخاب کاروان، زائران باید ظرف یک هفته مابهالتفاوت هزینه سفر را از طریق سامانه حج و زیارت پرداخت کنند، همچنین هزینه قربانی جداگانه محاسبه میشود و پس از نهاییشدن توافق با بانک توسعه اسلامی، مبلغ آن از طریق مدیران کاروانها اطلاعرسانی خواهد شد.
به گفته اسکندری، محدودیتهای کشور میزبان در اسکان، دلیل اصلی تفاوت هزینه کاروانهاست؛ زیرا محل اقامت حجاج در مکه و مدینه متفاوت بوده و سرانه فضای اسکان بر اساس استانداردهای وزارت حج عربستان تعیین شده است و توصیه کرد زائران در زمان انتخاب کاروان دقت کافی داشته باشند، زیرا جابهجایی بین کاروانها امکانپذیر نخواهد بود.
وی همچنین از متقاضیانی که احتمال ممنوعالخروجی دارند خواست هرچه زودتر وضعیت خود را از طریق مراجع مربوطه بررسی کنند تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری شود و گفت: اطلاعات تکمیلی از طریق پایگاه اینترنتی سازمان حج و زیارت به نشانی www.haj.ir و کانال رسمی حج 1405 در پیامرسان بله در دسترس متقاضیان قرار دارد.
