به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نخستوزیر استرالیا، «آنتونی آلبانیزی»، اتهامات مطرحشده از سوی «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی را که سیاستهای استرالیا در حمایت دیپلماتیک از فلسطین را به حمله مرگبار اخیر در «بوندی بیچ» مرتبط دانسته بود، قاطعانه رد و آن را «بیاساس و خطرناک» توصیف کرد.
آلبانیزی تأکید کرد که این حمله صرفا باید بهعنوان یک اقدام تروریستی یهودستیزانه علیه جامعه استرالیا بررسی شود و نباید از آن بهعنوان ابزاری برای فشار سیاسی یا تخطئه تصمیمات مستقل دیپلماتیک کشورها در عرصه بینالمللی استفاده کرد.
نتانیاهو پیشتر با ادبیاتی مداخلهجویانه، تصمیم استرالیا برای بهرسمیت شناختن کشور فلسطین پس از جنگ غزه را «ضعیف و مماشاتآمیز» خوانده و مدعی شده بود این سیاستها پیام اشتباهی ارسال کرده است؛ ادعاهایی که در چارچوب تلاش همیشگی رژیم صهیونیستی برای سرکوب هرگونه حمایت از حقوق ملت فلسطین ارزیابی میشود.
نخستوزیر استرالیا در واکنش، بار دیگر بر موضع کشورش در قبال مسئله فلسطین تأکید کرد و گفت راهحل دو دولتی همچنان تنها مسیر معتبر برای دستیابی به صلح و امنیت پایدار است. او در عین حال خواستار وحدت ملی شد و تصریح کرد که مقابله با یهودستیزی نباید بهانهای برای توجیه جنایات رژیم صهیونیستی یا خاموشکردن صدای منتقدان سیاستهای آن باشد.
