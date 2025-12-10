به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - امیر سرتیپ نبی سهرابی، جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس روز چهارشنبه، ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل حفط آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان با قدردانی از خدمات سرهنگ حبیبی، مدیرکل سابق این اداره‌کل، اظهار کرد: در دوره مسئولیت ایشان فاز نخست موزه دفاع مقدس گیلان با پشتیبانی استانداری و سایر دستگاه‌ها به بهره‌برداری رسید و برای تکمیل فاز بعدی نیز همچنان نیازمند پشتیبانی و همراهی دستگاه‌های استانی هستیم.

وی با بیان اینکه ماموریت بنیاد حفظ آثار، انتقال پیام دفاع مقدس و مقاومت ملت ایران است، تصریح کرد: این پیام شامل تبیین ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت و همچنین تبیین ابعاد جنگ 12 روزه استکبار علیه کشورمان است.

جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به نقش برجسته گیلان در دوران دفاع مقدس افزود: گیلان و رزمندگان این استان نقش پررنگ و تعیین‌کننده در جبهه‌ها داشتند و مردم گیلان نیز در پشتیبانی از رزمندگان خوش درخشیدند؛ این نقش‌آفرینی‌ها باید در موزه دفاع مقدس به‌گونه‌ای نمایش یابد که نسل آینده بداند پدرانشان چگونه در برابر استکبار ایستادگی کردند.

امیر سهرابی با تأکید بر لزوم استمرار هوشیاری در برابر تهدیدات دشمن، اظهار داشت: کشور همچنان در معرض تهدید استکبار جهانی است و باید با حفظ اتحاد و قدرت ملی، دشمن را مأیوس کرد؛ در جنگ 12 روزه اخیر، ملت ایران یکپارچه مقابل دشمن ایستاد و تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه ناکام ماند.

به گفته وی، رزمندگان ما با فرود آوردن ضربات مؤثر و موشک‌ها بر سرزمین صهیونیست‌ها، دشمن را ناچار به عقب‌نشینی و آتش‌بس کردند و امروز هم اتحاد و انسجام ملت مانع هرگونه تعرض مجدد دشمن خواهد بود.

جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، جمع‌آوری اسناد و مدارک جنگ 12 روزه را از رسالت‌های مهم بنیاد برشمرد و گفت: اسناد این جنگ در تمامی ابعاد نظامی، مردمی، اقتصادی، مدیریتی و خدمات‌رسانی موثر در حال جمع‌آوری است و تیم تخصصی نویسندگی تدوین آن را آغاز کرده است. این مجموعه به‌طور کامل در اختیار پژوهشگران و ملت ایران قرار خواهد گرفت.

سهرابی با اشاره به اینکه استان گیلان در جنگ اخیر جزو استان‌های مهمان‌پذیر بود و شهیدانی در آستانه‌اشرفیه تقدیم کرده است، افزود: نقش و خدمات این استان نیز باید به‌طور دقیق توسط اداره‌کل حفظ آثار جمع‌آوری و ثبت شود تا سهم گیلان در مقاومت و پیروزی جنگ 12 روزه به‌درستی مستندسازی شود.

جانشین بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس همچنین با اشاره به تقدیم هزار و 61 شهید در جنگ 12 روزه تأکید کرد: رزمندگان ما کاری حسینی انجام دادند و وظیفه ماست که پیام خون شهدا را به نسل‌های آینده برسانیم؛ انتقال این پیام نیازمند تلاش زینبی و همکاری‌ همه دستگاه‌ها در جمع‌بندی و ثبت اسناد است.

وی تکمیل فاز دوم موزه دفاع مقدس گیلان را نیازمند همت استانی دانست و افزود: با همکاری دستگاه‌های مربوطه می‌توان این پروژه فرهنگی را هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری رساند.

امیر سهرابی درباره مدیرکل جدید نیز گفت: سرهنگ مهدی‌پور از نیروهای فرهنگی سپاه بوده و سابقه اقدامات مهم فرهنگی و اجتماعی در کارنامه دارد. امید است با تلاش و سخت‌کوشی ایشان، شاهد اتفاقات مبارک در حوزه ترویج فرهنگ دفاع مقدس در گیلان باشیم.

وی در پایان هدف‌گذاری اصلی اداره‌کل حفظ آثار را تمرکز بر نوجوانان و جوانان دانست و افزود: انتقال پیام دفاع مقدس به این نسل ضروری است و در این مسیر از پیشکسوتان دفاع مقدس نیز یاری خواهیم گرفت.

