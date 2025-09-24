خسارت میلیاردی سیلاب در پاکستان/ تهدیدی تازه برای اقتصاد شکننده

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیلاب‌های گسترده در پاکستان برای نخستین بار در چند دهه اخیر هم مناطق روستایی و هم مراکز صنعتی این کشور را درنوردیده و باعث خسارت‌های میلیارد دلاری شده است؛ امری که ذخایر غذایی، صادرات و روند شکننده بهبود اقتصادی پاکستان را به شدت تضعیف کرده است.

پیش‌تر دولت پاکستان نسبت به سال ۲۰۲۶ خوش‌بین بود و رشدی معادل ۴.۲ درصد را برای اقتصاد این کشور پیش‌بینی می‌کرد؛ رشدی که قرار بود بر پایه احیای بخش کشاورزی و صنعت پس از ثبات نسبی اقتصاد و در چارچوب برنامه نجات مالی ۷ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول محقق شود.

اما بارندگی‌های موسمی بی‌سابقه از اواخر ژوئن، که با رهاسازی آب سدها در هند تشدید شد، مناطق وسیعی از ایالت پنجاب (شرق کشور) و ایالت سند (جنوب کشور) – پرجمعیت‌ترین و اقتصادی‌ترین مناطق پاکستان – را زیر آب برد.

ضربه‌ای شدیدتر

با ادامه‌دار شدن سیلاب در بسیاری از مناطق پاکستان، مسئولان و تحلیلگران هشدار داده‌اند که آسیب‌های کنونی می‌تواند حتی از بحران سال ۲۰۲۲ سنگین‌تر باشد؛ سالی که یک‌سوم این کشور به زیر آب رفت و کشاورزی و صنعت پاکستان همزمان دچار فروپاشی شدند.

«احسن اقبال» وزیر برنامه‌ریزی پاکستان، اذعان کرد که سیلاب‌ها «باعث عقب‌گرد» در رشد تولید ناخالص داخلی خواهند شد و گفت که برآورد دقیق خسارت‌ها تا دو هفته آینده آماده می‌شود.

بانک مرکزی پاکستان نیز اعلام کرد که سیلاب، شوک عرضه‌ای موقت اما بزرگ ایجاد خواهد کرد و رشد اقتصادی این کشور را در پایین‌ترین سطح پیش‌بینی یعنی حدود ۳.۲۵ تا ۴.۲۵ درصد نگه خواهد داشت.

این بانک با این حال معتقد است که شدت این بحران کمتر از فاجعه سال ۲۰۲۲ خواهد بود؛ چرا که اکنون ذخایر ارزی بیشتر و نرخ بهره پایین‌تر است.

«ماهر بینسی» نماینده صندوق بین‌المللی پول در پاکستان، گفت که در بررسی پیشِ رو درباره تسهیلات توسعه‌یافته صندوق، ارزیابی خواهد شد که آیا بودجه مالی سال ۲۰۲۶ و تخصیص‌های اضطراری می‌تواند نیازهای کشور را برآورده کند یا خیر. وزیر برنامه‌ریزی پاکستان نیز از صندوق خواسته است برای کاهش آثار خسارت یاری رساند.

مهم‌ترین خسارت‌های ناشی از سیلاب

سیلاب در پاکستان خسارت‌های زیادی برجای گذاشت که مهم‌ترین این خسارت‌ها شامل غرق شدن حدود ۱.۸ میلیون جریب (فدان) زمین کشاورزی برای کشت برنج، پنبه و ذرت و خسارت سنگین به محصولات از جمله نابودی حدود ۵۰ درصد برنج و ۶۰ درصد پنبه و ذرت در مناطق آسیب‌دیده بوده است. در برخی مناطق بیش از ۹۰ درصد سبزیجات از بین رفته است. همچنین براثر سیلاب، شهرهای صنعتی بزرگ پاکستان همچون سیالکوت آسیب دیدند و کارگاه‌ها و کارخانه‌ها زیر آب رفتند. از سوی دیگر، کمبود پنبه ناشی از افت تولید، صنعت نساجی – بزرگ‌ترین بخش صادراتی پاکستان – را تهدید می‌کند. زنجیره‌های تأمین کشاورزی پاکستان نیز به دلیل آسیب به حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها (جاده‌ها و پل‌ها) مختل شده و هزینه رساندن محصولات به بازار افزایش یافته است که فشار قیمتی را دوچندان می‌کند.

هزینه مالی و آثار اقتصادی

برآورد اولیه خسارت سیلاب در پاکستان تنها در بخش کشاورزی، ۳.۵۳ میلیارد دلار است (براساس مطالعات دولتی و برخی شرکت‌های سرمایه‌گذاری). کاهش رشد اقتصادی از سطح پیش‌بینی‌شده ۴.۲ درصد به حدود ۳.۲۵ تا ۴.۲ درصد نیز از آثار اقتصادی دیگر سیلاب به شمار می رود. اثر اقتصادی دیگر سیلاب در پاکستان افزایش کسری تراز حساب جاری به دلیل افت صادرات (پنبه، برنج، شکر) و افزایش واردات مواد غذایی برای جبران کمبود است. تخمین‌ها نشان می‌دهد این کسری ممکن است میلیاردها دلار افزایش یابد.

تهدیدهای بیشتر

به همه این‌ها باید خطر تأخیر در کشت محصولات زمستانی، به‌ویژه گندم در پاکستان را افزود؛ مگر آنکه سطح آب به سرعت پایین بیاید. در غیر این صورت کشت به موقع ممکن نخواهد بود. همچنین سرعت گرفتن تورم قیمت مواد غذایی – به‌ویژه کالاهای اساسی چون گندم، شکر و سبزیجات – در پاکستان یکی از نگرانی‌های فوری است.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸