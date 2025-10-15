افزایش جمعیت مسلمانان هند ربطی به مهاجرین غیرقانونی ندارد، آقای وزیر!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اخیراً، آمیت شاه، وزیر امور داخلی هند، با استناد به داده‌های سرشماری ۱۹۵۱ تا ۲۰۱۱، از افزایش سهم جمعیت مسلمانان در هند سخن گفته و آن را به مهاجرت غیرقانونی از پاکستان و بنگلادش نسبت داده است. این اظهارنظر با واکنش‌های گسترده عمومی و کارشناسی مواجه شده و نگرانی‌هایی درباره دقت و تفسیر داده‌ها و پیامدهای اجتماعی آن بر همزیستی مذهبی در هند برانگیخته است.

نجم‌الدین احمد فاروقی، کارشناس و فعال هندی، در نامه‌ای خطاب به آمیت شاه، با استناد به داده‌های سرشماری از سال ۱۹۵۱ تا ۲۰۱۱، افزایش سهم جمعیت مسلمانان را امری طبیعی و ناشی از تغییرات جمعیتی داخلی، نرخ باروری، بهبود سلامت و کاهش مرگ و میر کودکان مسلمان دانسته و ادعای مهاجرت غیرقانونی گسترده از پاکستان و بنگلادش را رد کرده است.

نامه تأکید کرده که داده‌های اصلاح‌شده نشان می‌دهد سهم مسلمانان از ۹.۸ درصد در ۱۹۵۱ به ۱۴.۴ درصد در ۲۰۱۱ افزایش یافته، اما این رشد با عوامل طبیعی و اجتماعی توضیح‌پذیر است و ربطی به مهاجران پاکستان و بنگلادشی ندارد.

........

پایان پیام